Половина заболевших – дети: врачи Астаны предупредили о рисках осени

В Астане за эпидемиологический сезон 2024–2025 годов зарегистрировали более 260 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Более половины заболевших составили дети до 14 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 сентября сообщили на брифинге в Службе коммуникаций.

Несмотря на рост числа пациентов, к концу сентября недельная заболеваемость снизилась на 39% по сравнению с прошлым годом. Однако врачи предупреждают: в осенне-зимний период риски остаются высокими.

К новому сезону в городе закупили 145 тысяч доз вакцины "ГРИППОЛ+". Прививки начнут делать с 1 октября в 47 поликлиниках. Бесплатно вакцинацию получат группы риска – медики, беременные, школьники, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Все остальные смогут привиться в частных клиниках на платной основе.

По данным Городской детской больницы №3, с января по сентябрь 2025 года лечение от ОРВИ там прошли почти семь тысяч детей, чаще всего – малыши до трех лет. В пиковые дни в приемное отделение обращаются до 450 пациентов, из них госпитализируют около 40%.

Медики напоминают: предотвратить болезнь проще, чем лечить осложнения. Врачи советуют регулярно мыть руки, использовать маски в общественных местах, проветривать помещения, следить за питанием и сном. Самым надежным способом защиты специалисты называют ежегодную вакцинацию от гриппа.

17 сентября Министерство здравоохранения Казахстана рассказало об эпидемиологической ситуации в стране. Подробнее можно узнать здесь.

