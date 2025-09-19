Половина заболевших – дети: врачи Астаны предупредили о рисках осени
Об этом 19 сентября сообщили на брифинге в Службе коммуникаций.
Несмотря на рост числа пациентов, к концу сентября недельная заболеваемость снизилась на 39% по сравнению с прошлым годом. Однако врачи предупреждают: в осенне-зимний период риски остаются высокими.
К новому сезону в городе закупили 145 тысяч доз вакцины "ГРИППОЛ+". Прививки начнут делать с 1 октября в 47 поликлиниках. Бесплатно вакцинацию получат группы риска – медики, беременные, школьники, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Все остальные смогут привиться в частных клиниках на платной основе.
По данным Городской детской больницы №3, с января по сентябрь 2025 года лечение от ОРВИ там прошли почти семь тысяч детей, чаще всего – малыши до трех лет. В пиковые дни в приемное отделение обращаются до 450 пациентов, из них госпитализируют около 40%.
Медики напоминают: предотвратить болезнь проще, чем лечить осложнения. Врачи советуют регулярно мыть руки, использовать маски в общественных местах, проветривать помещения, следить за питанием и сном. Самым надежным способом защиты специалисты называют ежегодную вакцинацию от гриппа.
