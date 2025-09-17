В Минздраве сделали заявление касательно эпидситуации в стране

Министерство здравоохранения Казахстана 17 сентября рассказало об эпидемиологической ситуации в стране, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили о снижении заболеваемости ОРВИ и стабилизации эпидситуации.



По данным Минздрава, с начала текущего эпидемиологического сезона зарегистрировано 150,7 тыс. случаев ОРВИ, что почти вдвое меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Случаев гриппа в этом сезоне не зафиксировано. В целом за восемь месяцев 2025 года эпидситуация по большинству инфекций остается стабильной. Благодаря профилактическим мерам в стране не зарегистрированы случаи по 21 инфекции, включая чуму, холеру, дифтерию, полиомиелит, брюшной тиф и паратиф.

По кори отмечается значительное снижение: 2 569 случаев против 27 856 годом ранее. Однако почти 76% заболевших – непривитые. Аналогичная ситуация наблюдается и с коклюшем: 89% случаев приходятся на тех, кто не получил вакцинацию.

Минздрав призывает родителей не пренебрегать прививками и подчеркивает их важность для защиты здоровья детей.

Для профилактики инфекционных заболеваний врачи рекомендуют использовать маски и антисептики в местах массового скопления людей, чаще проветривать помещения, соблюдать правила гигиены, укреплять иммунитет сбалансированным питанием и своевременно обращаться к врачу при первых симптомах.

В медицинских организациях развернут коечный фонд на 5,7 тыс. мест, включая резерв инфекционных коек. Создан запас противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты и оборудования для интенсивной терапии.

А ранее Минздрав обновил перечень бесплатных лекарств для пациентов.

