Овцы и бараны массово гибнут в Карагандинской области

В Карагандинской области пытаются выяснить причину массового падежа овец и баранов. Предполагается, что животные отравились в местном водоеме, сообщает Zakon.kz.

Жители поселка Долинка рассказали КТК, что трупы были разбросаны буквально повсюду. Бараны каждый день паслись на этом пастбище и пили воду в одном и том же месте. Накануне, ближе к вечеру, когда отара должна была вернуться домой, животные один за другим стали валиться на землю. Пало порядка 130 баранов и овец. Большая часть принадлежала одному человеку. На место вызвали ветеринаров. Они взяли пробы воды, где пил скот, и из желудков животных.

Отмечается, что туши продолжали собирать и сегодня. Их должны утилизировать по санитарным нормам.

"Зафиксирован падеж среди мелкого рогатого скота. Животные пили из одного источника воды. Предварительно установлено, что падеж, вероятно, произошел в результате отравления. В настоящее время комплекс лабораторных исследований проводится, точные причины падежа будут установлены по их результатам". Руководитель Управления ветеринарии Карагандинской области Амандык Жакетаев

Ранее сообщалось, что овцы, козы и коровы гибнут в ЗКО от неизвестной болезни.