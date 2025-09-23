Падеж скота произошел в Атырауской области

Сельчане сняли происходящее на видео и предположили, что причиной гибели животных могло стать попадание нефтяных отходов в водоем, из которого они пили. По словам жителей, трупы коров были найдены возле плотины Бакашы, где временно проложен шлангопровод для подачи воды из реки Жем на период осушения территории вдоль Бакашы на канале Курсай. По словам очевидцев, животные после водопоя останавливались, падали и вскоре умирали.





Руководитель районной ветстанции Нурболат Урбесинов отметил, что официально зарегистрированы пять павших голов КРС, однако местные жители насчитали 13. Все они были обнаружены в 4-5 километрах от водоема.





