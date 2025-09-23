#АЭС в Казахстане
События

Падеж скота произошел в Атырауской области

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 09:47 Фото: primeminister.kz
В селе Аккизтогай Жылыойского района Атырауской области зафиксирован падеж крупного рогатого скота. По данным местных жителей, погибло 13 коров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сельчане сняли происходящее на видео и предположили, что причиной гибели животных могло стать попадание нефтяных отходов в водоем, из которого они пили. По словам жителей, трупы коров были найдены возле плотины Бакашы, где временно проложен шлангопровод для подачи воды из реки Жем на период осушения территории вдоль Бакашы на канале Курсай. По словам очевидцев, животные после водопоя останавливались, падали и вскоре умирали.

Руководитель районной ветстанции Нурболат Урбесинов отметил, что официально зарегистрированы пять павших голов КРС, однако местные жители насчитали 13. Все они были обнаружены в 4-5 километрах от водоема.


"Мы вскрыли одно из павших животных. Признаков инфекционных заболеваний не обнаружено. Предварительный диагноз – отравление водой, так как при отравлении травой проявляются иные признаки. Для уточнения диагноза патматериалы и пробы воды направлены в область на исследование. Результаты ожидаются в течение недели", – пояснил Урбесинов.
До завершения лабораторных исследований животноводам рекомендовано не подпускать скот к водоему.

Ранее Zakon.kz писал о гибели скота в селе в ВКО.
Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
Еще в одном городе Казахстана включат отопление
10:02, Сегодня
Еще в одном городе Казахстана включат отопление
Бублик прокомментировал выход в финал престижного турнира в Китае
07:20, Сегодня
Бублик прокомментировал выход в финал престижного турнира в Китае
"Кайрат" vs. "Реал": цены на билеты и дата старта продаж уже известны
05:59, Сегодня
"Кайрат" vs. "Реал": цены на билеты и дата старта продаж уже известны
