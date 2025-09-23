80-летняя бабушка-каратист из Кокшетау мечтает о красном поясе

Трудно поверить, что в 80 лет можно выходить на татами и с азартом выполнять удары и блоки. Для Александры Каримжановой, самой возрастной участницы секции каратэ при Центре активного долголетия в Кокшетау, это стало любимым занятием.

Ее энергия и бодрость удивляют даже молодых, а любовь к спорту стала настоящим источником силы и вдохновения.

В Акмолинской области Центр "Активное долголетие" открылся 22 марта, в праздник Наурыз, в рамках национальной программы Казахстана "Активное долголетие", основанной на международном опыте. Сегодня в учреждении зарегистрированы 1271 человек. Здесь действуют 15 направлений: йога, хореография, рукоделие, фитнес, оздоровительная физкультура, тогыз кумалак, асық ату, арт-терапия, казахский и английский языки, домбра, хор, студия поэзии и театра, каратэ и компьютерная грамотность. Центр сразу стал местом притяжения для пенсионеров, которые не только укрепляют здоровье, но и находят новых друзей.

Недавно здесь открылась секция каратэ. Сегодня ее посещают около 50 человек. Благодаря тренировкам они укрепляют опорно-двигательный аппарат, держат в тонусе мышцы и сердечно-сосудистую систему. Самой преданной ученицей стала именно Александра Каримжанова. Она с первого дня ни разу не пропустила занятия и даже параллельно попробовала йогу и другие спортивные секции.

"Каратэ дает мне чувство молодости. После каждой тренировки я чувствую легкость, радость, как будто снова стала молодой. Раньше часто жаловалась на давление, а сейчас все нормализовалось – и я это связываю именно с занятиями. Мне особенно нравятся движения каратэ – они придают бодрость и силу", – признается Александра Каримжанова.

Женщина родом из села Енбекшилдер, детство ее прошло в Щучинске. В семье было пятеро детей, и с юных лет их приучали к спорту. Она обожала бег, велосипед, волейбол, баскетбол, шашки и даже асық – национальную казахскую игру. Но после замужества и забот о семье ей пришлось на время отложить активные занятия спортом. Сегодня у нее большая и дружная семья – семеро детей, 16 внуков и 15 правнуков. За это она заслуженно носит звание "Алтын алқа".

"Вся моя семья связана со спортом. Один внук занимается каратэ, другой вольной борьбой. Мы все понимаем, что движение – это жизнь", – рассказывает пожилая спортсменка.

Фото: акимат Акмолинской области

Сейчас Александра тренируется в группе вместе с 15-18 участниками. Самому младшему там чуть больше 60 лет, но именно она – старшая, и это ее нисколько не смущает.

"Каратэ заниматься совсем не трудно. Наоборот, после тренировки я чувствую себя легко и свободно, настроение поднимается. Даже на 6-7-й этаж спокойно поднимаюсь пешком. Раньше такое было немыслимо!" – делится пенсионерка.

Несмотря на возраст, Александра не устает мечтать. Она уверена, что спорт может изменить жизнь любого человека, независимо от возраста.

"Без мечты человек не проживет. Пусть я и не стану обладателем черного пояса, но хотя бы красный пояс очень хочу получить. Хочу посоветовать людям: не сидите дома. Приходите в такие центры, занимайтесь спортом, общайтесь. Это продлевает жизнь, укрепляет здоровье и делает вас счастливее", – советует Александра Каримжанова своим ровесникам.

В свои 80 лет она стала символом активной и счастливой старости. Ее пример доказывает многим: возраст – не преграда, если в сердце живет любовь к жизни.