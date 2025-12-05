Водителей в Алматы за одно нарушение наказали на 653 млн тенге

В Алматы в рамках работы по улучшению экологии особое внимание уделяют автотранспорту, который дает до 60% выбросов в городе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 5 декабря в Управлении экологии и окружающей среды, в городе проводят рейды на дорогах совместно с Департаментом полиции города.

"Передвижные лаборатории ТОО "Eco Almaty" фиксируют уровень выбросов на месте. Отметим, что в 2025 году сотрудники Eco Almaty и компании "Ренессанс плюс" провели свыше 186 тыс. замеров и составили почти 20 тыс. протоколов на сумму более 653 млн тенге", – сообщили в управлении.

Кроме того, как стало известно ранее, в Алматы проходят мероприятия по выявлению точек общепита – шашлычных и бань, работающих на твердом топливе.