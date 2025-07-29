Нужно ли казахстанцам менять старые паспорта из-за появления в них нового элемента

В Министерстве внутренних дел Казахстана сегодня, 29 июля 2025 года, рассказали, нужно ли гражданам менять старые паспорта на новые из-за появления в них снежного барса, сообщает Zakon.kz.

О том, что в паспортах казахстанцев появился новый элемент защиты – снежный барс, стало известно неделю назад, 22 июля.

"В паспортах нового образца внедрен дополнительный элемент защиты – HDM-элемент с изображением снежного барса... Выпуск паспортов с дополнительным защитным элементом не предполагает массовую замену старых действующих паспортов, то есть замена не является обязательной. Паспорта, выданные до внедрения нового образца (за исключением просроченных, испорченных, утерянных, не соответствующий статусу владельца), сохраняют свою юридическую силу до окончания срока их действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – заявили в пресс-службе МВД РК во вторник.

В ведомстве пояснили, что HDM (High Definition Metallization) – это технология металлизации высокого разрешения, представляющая собой современную степень защиты персональных документов. Данный элемент сочетает в себе защиту первого и второго уровней:

защита первого уровня – визуальная идентификация невооруженным глазом;

защита второго уровня – наличие элементов, различимых только под увеличением (например, под микроскопом или лупой).

Фото: YouTube/pmkz

"Таким образом, HDM-элемент обеспечивает оперативную проверку подлинности документа и затрудняет его подделку". Пресс-служба МВД РК

По данным ведомства, выдача паспортов с изображением снежного барса начата с 3 июля.

"По состоянию на 24 июля 2025 года было изготовлено 88 136 паспортов с новыми элементами защиты, из них 55 882 паспорта уже выданы гражданам". Пресс-служба МВД РК

В настоящее время, как подчеркнули в ведомстве, рассматривается возможность внедрения микротекста, с помощью которого на третьей странице паспорта может быть нанесена дополнительная фотография заявителя.

"При рассмотрении через увеличительное стекло можно будет распознать фамилию, имя и другие персональные данные, что обеспечит дополнительную степень защиты документа". Пресс-служба МВД РК

12 мая 2025 года сообщалось, что у казахстанцев будут изымать старые паспорта при выдаче новых. Подробнее об этом – здесь.