Обновление дизайна паспорта: что изменится и нужно ли менять старый документ

В Казахстане готовят новый дизайн паспорта. В нем планируется усилить защитные элементы. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД).

В ведомстве в ответ на запрос сообщили, что периодическое совершенствование элементов защиты и их последующее внедрение в документах, удостоверяющих личность, продиктованы требованиями международных стандартов. Это также отвечает вопросам безопасности и удобства граждан за счет автоматизации контроля при прохождении границ.

"Решение об изменении дизайна паспорта связано с необходимостью обновления документа, который используется уже продолжительный период. В настоящее время совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается макет нового дизайна паспорта, подчеркивающий национальный стиль и культурные особенности Казахстана, а также подбираются материалы для использования. Новая версия паспорта предусматривает дополнительные усиленные защитные элементы по современным технологиям", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что паспорта нового образца будут введены в обращение после утверждения обновленного дизайна. При этом замена будет проходить постепенно: новые паспорта будут выдаваться по мере истечения срока действия старых или по желанию граждан, без обязательной массовой замены. Паспорта можно будет использовать до истечения срока их действия.

"Обновление дизайна паспорта не повлияет на размер государственной пошлины за оформление документа и сроки выдачи. В настоящее время электронные (цифровые) документы, удостоверяющие личность, в том числе паспорт, используются для идентификации личности и подтверждения гражданства Республики Казахстан наравне с физическими документами на территории страны. Данный формат будет распространяться и на паспорт с обновленным дизайном", – заверили в МВД.

9 октября 2025 года государственный секретарь РК Ерлан Карин сообщил, что начата разработка нового дизайна паспорта гражданина Республики Казахстан.