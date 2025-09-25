#АЭС в Казахстане
Общество

Жестокая сцена избиения студентки в Атырау: раскрыты подробности

Колледж, избиение, Атырау, подростки, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 12:49 Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова
Корреспондент Zakon.kz выяснил подробности жестокого избиения студентки колледжа в Атырау.

Инцидент произошел вечером 21 сентября 2025 года вне учебного времени. Широкую огласку он получил только 25 сентября после распространения видео в соцсетях. Участницы конфликта – студентки 2-го курса Атырауского колледжа сервиса

В областном Управлении здравоохранения сообщили, что пострадавшая была доставлена в областную больницу. Ей сделали рентгенографию черепа в двух проекциях, после чего отпустили домой.

"При поступлении девочке была оказана необходимая медицинская помощь. Врачами рекомендован щадящий режим и наблюдение травматолога и хирурга. Показаний для дополнительной медицинской помощи не выявлено, пациентка направлена на амбулаторное обследование. Без разрешения родителей мы не можем обнародовать поставленный врачами диагноз", – уточнили в ведомстве.

Между тем в Управлении образования Атырауской области сообщили, что со стороны колледжа проведена работа с родителями студентов. Для выяснения всех обстоятельств в колледж направилась региональный уполномоченный по правам ребенка Айжан Сарсембаева.

"Выяснилось, что обе девочки являются студентками второго курса "Парикмахерское дело". Несовершеннолетняя, которая напала на потерпевшую, из неблагополучной семьи: мать злоупотребляет спиртным. Со 2 сентября студентка не посещает занятия. Пострадавшая же не пропускает уроки, поведение у нее хорошее. Замечаний со стороны администрации в ее отношении нет. Сейчас полицией начато расследование, и уже после него будет принято решение – сможет ли избивавшая студентка продолжить обучение в колледже или нет", – сообщила Сарсембаева.

Ранее Zakon.kz сообщал о том, что в Сети появились кадры, на которых запечатлено, как одна девушка избивает другую руками и ногами.

Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
