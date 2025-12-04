#Казахстан в сравнении
Происшествия

Били и пинали: студентку жестоко избили в туалете колледжа в Алматы

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 19:44 Фото: Zakon.kz
В Казнете распространилась информация о том, что в одном из колледжей Алматы студентки сильно избили девушку, сообщает Zakon.kz.

По словам сестры избитой, она находится в больнице, ей диагностировали сотрясение головного мозга.

"На данный момент она находится в первой детской больнице города с сотрясением головного мозга, ухудшилось зрение на правый глаз, находясь в больнице, несколько раз потеряла сознание. Ребенка били, пинали, исцарапали лицо", – написала она.

В Департаменте полиции Алматы Zakon.kz сообщили, что в Управление полиции Алмалинского района с заявлением обратилась местная жительница по факту нанесения телесных повреждений ее дочери – студентке колледжа.

"По данному заявлению были приняты незамедлительные меры. Установлены все участницы конфликта, вместе с родителями доставлены в отдел полиции. В настоящее время проводятся все предусмотренные законодательством процессуальные действия, по завершении которых будет проведена квалификация их действиям. Материалы будут вынесены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав", – рассказали в полиции.

Также сообщается, что сотрудники ювенальной полиции проводят комплекс мероприятий, в том числе меры административного воздействия, в отношении родителей.


"Виновные несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет. Департамент полиции держит ситуацию на особом контроле и принимает принципиальные меры по пресечению правонарушений среди несовершеннолетних", – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Толпа парней жестоко избила прохожего в Талгарском районе.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
