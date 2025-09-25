Устала бить: жестокая сцена с избиением девушки попала на видео в Атырау

В Атырау на видео сняли жестокое избиение несовершеннолетней девушки, сообщает Zakon.kz.

Ролик появился в соцсетях. В описании указано, что это произошло в парке "Жилгородок". На кадрах одна девушка беспощадно избивает другую: бьет кулаками по всему телу, пинает ногой по голове. Жертва в это время извиняется и просит прекратить:

"Все, я поняла, извини, пожалуйста. Все... Извини, пожалуйста, я больше не буду...".

Но нападающая продолжает бить, иногда прерываясь, чтобы перевести дыхание. Концовка сцены на видео не попала.

В полиции прокомментировали произошедшее.

"В Атырау между студентками колледжа произошел конфликт. По факту избиения возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Подозреваемая помещена в Центр адаптации несовершеннолетних. Все участники будут поставлены на профилактический учет, материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. К административной ответственности привлекаются родители несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Правовая оценка будет дана и подростку, снявшему и распространившему видео конфликта, не сообщив при этом в полицию", – говорится в сообщении.

Родителей призывают строго контролировать досуг и поведение детей.

