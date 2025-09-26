Токаев пригрозил молодым людям, распространяющим сплетни и провокационные материалы в соцсетях

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 26 сентября 2025 года на заседании Национального совета по науке и технологиям, высказался о сплетнях или провокационных материалах в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что ученые всегда должны быть в фарватере созидания. "Сейчас стало много людей, которые через социальные сети поучают других. Немало среди них тех, кто распространяет дезинформацию и вводит общество в заблуждение. Оказавшись под негативным влиянием таких несознательных, руководствующихся корыстными интересами лиц, некоторые молодые люди публикуют в интернете разного рода сплетни или провокационные материалы, сеющие раздор в обществе. Но здесь есть один нюанс. Соответствующие ведомства, используя современные технологии, устанавливают личность и место проживания лиц, распространяющих подобные деструктивные записи. С такими молодыми людьми, учитывая их возраст, пока проводится разъяснительная работа". Касым-Жомарт Токаев Однако, как подчеркнул глава государства, если такие действия будут продолжаться, соответствующим органам придется принять иные меры в рамках концепции "Закон и Порядок". "В такой ситуации ученым не пристало отмалчиваться. Они должны вести всестороннюю разъяснительную работу среди молодежи и в обществе в целом. Никто не утверждает, что деятельность правительства и акимов безупречна. Но, высказывая критику, нужно делать это взвешенно и рассудительно, не доводя до раздора и провокаций. Стабильность в стране – важнейший приоритет. Общественное мнение по различным актуальным вопросам должно формироваться на основе позиции квалифицированных специалистов". Касым-Жомарт Токаев Ранее президент высказался об изменении климата и заявлении президента США Дональда Трампа.

