Токаев: Самое важное – мы занялись развитием ядерной энергетики

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 26 сентября 2025 года на заседании Национального совета по науке и технологиям, высказался о развитии ядерной энергетики в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Президент поблагодарил выступивших на совещании Национального совета по науке и технологиям ученых, которые поделились своими мнениями и подняли важные проблемы.

Он отметил, что все высказанные предложения будут учтены.

"Обеспечение энергетической безопасности и самостоятельности страны – это стратегическая задача. Сегодня мы внедряем передовые технологии в различные отрасли промышленности, реализуем масштабные проекты. Для их успешного претворения в жизнь страна должна располагать достаточными объемами электроэнергии. Поэтому мы начали работу по комплексной модернизации энергетических источников. Самое важное – мы занялись развитием ядерной энергетики". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства напомнил, что на общенациональном референдуме было принято решение о строительстве атомной электростанции (АЭС).

"Безусловно, атомная энергия – исключительно важный, необходимый источник энергии для Казахстана. При этом не только мы, но и другие страны активно развивают эту отрасль. В настоящее время в мире действуют 416 атомных реакторов. В США работают 94 атомных реактора, при этом страна производит недостаточно собственного урана. Казахстан обеспечивает 24% поставок этого топлива на американский рынок. Аналогичная ситуация и во Франции, где более 50 станций получают уран, добываемый в нашей стране. На сегодняшний день 31 страна производит энергию на АЭС. Таким образом, каждое шестое государство использует мирный атом, еще около 20 планируют построить ядерные реакторы. Казахстан придает большое значение сотрудничеству со странами, обладающими передовыми технологиями в этой области". Касым-Жомарт Токаев

