#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Политика

Токаев: Самое важное – мы занялись развитием ядерной энергетики

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 15:06 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 26 сентября 2025 года на заседании Национального совета по науке и технологиям, высказался о развитии ядерной энергетики в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Президент поблагодарил выступивших на совещании Национального совета по науке и технологиям ученых, которые поделились своими мнениями и подняли важные проблемы.

Он отметил, что все высказанные предложения будут учтены.

"Обеспечение энергетической безопасности и самостоятельности страны – это стратегическая задача. Сегодня мы внедряем передовые технологии в различные отрасли промышленности, реализуем масштабные проекты. Для их успешного претворения в жизнь страна должна располагать достаточными объемами электроэнергии. Поэтому мы начали работу по комплексной модернизации энергетических источников. Самое важное – мы занялись развитием ядерной энергетики".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства напомнил, что на общенациональном референдуме было принято решение о строительстве атомной электростанции (АЭС).

"Безусловно, атомная энергия – исключительно важный, необходимый источник энергии для Казахстана. При этом не только мы, но и другие страны активно развивают эту отрасль. В настоящее время в мире действуют 416 атомных реакторов. В США работают 94 атомных реактора, при этом страна производит недостаточно собственного урана. Казахстан обеспечивает 24% поставок этого топлива на американский рынок. Аналогичная ситуация и во Франции, где более 50 станций получают уран, добываемый в нашей стране. На сегодняшний день 31 страна производит энергию на АЭС. Таким образом, каждое шестое государство использует мирный атом, еще около 20 планируют построить ядерные реакторы. Казахстан придает большое значение сотрудничеству со странами, обладающими передовыми технологиями в этой области".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент освободил от должности посла Казахстана в США.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев выступил на заседании Круглого стола с участием представителей американского бизнеса
00:03, 23 сентября 2025
Токаев выступил на заседании Круглого стола с участием представителей американского бизнеса
Токаев перечислил направления дальнейшего взаимодействия между Казахстаном и США
23:50, 22 сентября 2025
Токаев перечислил направления дальнейшего взаимодействия между Казахстаном и США
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: