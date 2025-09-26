Где могут построить еще одну АЭС, раскрыл Касым-Жомарт Токаев

Фото: pexels

Выступая 26 сентября 2025 года на заседании Национального совета по науке и технологиям, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал предполагаемый регион строительства еще одной атомной электростанции (АЭС), сообщает Zakon.kz.

Глава государства обратил внимание, что сегодня недропользователи направляют 1% своих доходов на развитие науки. "Эту меру следует понимать не как налог, а как вклад в укрепление технологического потенциала страны. Правительство должно обеспечить рачительное, эффективное и прозрачное использование этих средств из одного центра. Особое внимание необходимо уделить созданию атомных наукоградов. На базе Института ядерной физики в Алматы следует рассмотреть возможность создания многоцелевого исследовательского реактора. Учитывая потенциал института, он может стать ядром нового наукограда страны. В то же время следует учитывать финансовые возможности государства, не "раскидываться" многомиллиардными проектами. Это же касается и других подобных проектов. С учетом перспектив строительства АЭС в области Абай необходимо подготовить детальный план наукограда в Курчатове". Касым-Жомарт Токаев К этой работе, по словам президента, следует подключить Академию наук, акимат области и Национальный ядерный центр. "Параллельно нужно создать условия для размещения там инженерных и производственных объектов. Предстоит разработать эффективные механизмы государственно-частного партнерства для укрепления ядерной инфраструктуры". Касым-Жомарт Токаев Еще одним крайне важным направлением в выступлении названо развитие ядерной медицины. "Применение передовых ядерных технологий позволит существенно повысить эффективность национальной системы здравоохранения, особенно при лечении онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Задача правительства – обеспечить разработку и внедрение отечественных радиофармпрепаратов, а также создать сеть центров ядерной медицины на базе ведущих клиник и университетов", – поручил Касым-Жомарт Токаев. Ранее глава государства пригрозил молодым людям, распространяющим сплетни и провокационные материалы в соцсетях.

