Общество

Накануне Дня труда в Акмолинской области отметили лучших работников

День труда, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 15:48 Фото: акимат Акмолинской области
Акмолинская область отметила День труда чествованием лучших работников и целых трудовых династий, которые десятилетиями передают профессию из поколения в поколение.

На торжественном мероприятии в Кокшетау звучали истории шахтеров, железнодорожников и аграриев, а вместе с ними – новости о тысячах новых рабочих мест и масштабных инвестиционных проектах, меняющих регион уже сегодня, передает управление внутренней политики.

Стоит отметить, что этот год стал рекордным для области по созданию рабочих мест: только за девять месяцев открыто свыше 22 тысяч вакансий, из которых почти 17 тысяч – постоянные.

Фото: акимат Акмолинской области

"В Аршалынском районе формируется индустриальная зона "AQMOLA" с инвестициями более 1,2 трлн тенге – здесь найдут работу около 5 тысяч человек. В регионе реализуются два десятка крупных проектов, включая расширение Степногорского горно-химического комбината, развитие "КАИК" и "КазРост Инжиниринг". Средняя зарплата выросла почти на 10% и превысила 343 тысячи тенге", – рассказала заместитель акима области Алтынай Амренова.

Продолжая разговор о развитии экономики, подчеркнули, что за всеми этими цифрами стоят люди, ежедневно выходящие на работу в шахтах, на заводах и в полях.

Фото: акимат Акмолинской области

"Сегодня мир меняется стремительно, но даже самые современные технологии ничего не значат без человека. Машина не заменит опыта и трудолюбия. Рабочая профессия должна звучать гордо, а уважение к труду – стать нормой для каждого из нас. Ведь именно это является основой процветания общества и уверенности в будущем", – отметила замакима.

Эта мысль особенно касалась молодежи, которой предстоит продолжать трудовые традиции. В регионе более 20 тысяч школьников и студентов уже получили навыки трудоустройства, свыше 4 тысяч подростков через платформу "Мансап бағдары" познакомились с профессиями будущего. Участники международного чемпионата World Skills из Акмолинской области завоевали золотые медали и гранты ведущих вузов.

Не меньший интерес вызвали и истории трудовых династий. В Степногорске семья Еркебулановых уже несколько поколений трудится в шахтах. В Есиле Сарсембаевы посвятили более двух веков работе на железной дороге. В Атбасаре, Сандыктау и Есиле продолжают свое дело в сельском хозяйстве династии Курманкуловых, Закусиловых, Тюркиных и Ариповых. Эти истории стали наглядным примером того, как труд становится семейной ценностью и традицией.

Фото: акимат Акмолинской области

Кульминацией мероприятия стало чествование ветеранов труда и представителей династий. Лучшим вручили сертификаты и памятные подарки.

"Эта награда дорога нам именно потому, что в ней – признание всей нашей работы. Мы старались не ради наград, а ради того, чтобы развивался наш район, чтобы людям жилось лучше. И я уверен: успех, который мы сегодня отмечаем, – это не победа одного предприятия, а общий результат всех жителей нашей земли", – поделился руководитель ТОО "Семізбай-U" Биржан Сатанов.

Фото: акимат Акмолинской области

Отдельно отметили акмолинцев, прославивших регион на мировой арене – победителей престижного конкурса сыров во Франции. Их успех стал напоминанием о том, что даже локальное производство, основанное на профессионализме и труде, способно завоевать признание за тысячи километров от Кокшетау.

Айсулу Омарова
