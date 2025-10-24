#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.11
623.51
6.61
События

Лучших работников социальной сферы чествовали в Астане

Астана, награждения, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 18:04 Фото: пресс-служба акимата Астаны
В преддверии Дня Республики и в честь Дня работников системы социальной защиты в столице чествовали лучших работников этой сферы. Торжественная церемония награждения прошла в театре "Жастар", передает официальный сайт столичного акимата.

Выступая перед присутствующими, заместитель акима Ерик Мейрхан отметил, что работа в сфере социальной защиты требует высокого профессионализма.

"Вы ежедневно оказываете поддержку людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогаете семьям и гражданам с особенными потребностями. Ваш труд – пример человечности и служения обществу. Благодаря вам сохраняется социальная стабильность и уверенность в завтрашнем дне", – подчеркнул он.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По словам заместителя акима, сегодня в Астане проживает около 41 тысячи лиц с инвалидностью, в том числе 11 тысяч детей. На благо этих граждан и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, трудятся более 2 тысяч специалистов, среди которых 434 социальных работника. В городе функционируют 11 социальных учреждений и 8 неправительственных организаций, а с начала года специальными социальными услугами охвачено более 8 тысяч человек.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

На сцене чествовали работников, отличившихся добросовестной работой и преданностью профессии.

Среди тех, чей труд был отмечен, – преподаватель казахского языка в центре активного долголетия района Байқоңыр Маржан Пирмбетова, чей профессиональный праздник совпал с личным, ей исполнилось 70 лет.

"Всегда приятно, когда труд человека поощряется, благодаря чему хочется быть еще полезней людям", – поделилась впечатлениями астанчанка.

Вместе с тем нагрудным знаком Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы "Ветеран государственной службы" была отмечена руководитель отдела координации занятости Управления занятости и социальной защиты города Астаны Айгуль Нурекенова.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Айгуль Нурекенова более 38 лет непрерывно трудится на государственной службе и в социальной сфере. За эти годы она стала наставником для многих молодых специалистов, щедро делясь своим опытом и знаниями с коллегами.

Она является квалифицированным государственным служащим, который неустанно трудится на благо общества и улучшения благосостояния граждан.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Напомним, каждое последнее воскресенье октября в Казахстане отмечается День работников системы социальной защиты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Астане поздравили работников системы соцзащиты
09:15, 30 октября 2022
В Астане поздравили работников системы соцзащиты
От искусства до спорта: в Астане определили победителей студенческого фестиваля
21:13, 14 ноября 2024
От искусства до спорта: в Астане определили победителей студенческого фестиваля
В Астане торжественно наградили лучших врачей
16:28, 11 июля 2023
В Астане торжественно наградили лучших врачей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: