Общество

Жители каких городов Казахстана могут записать детей на бесплатные кружки и спортивные секции

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 09:29 Фото: pexels
В Министерстве просвещения (МП) Казахстана сегодня, 30 сентября 2025 года, рассказали, жители каких городов республики могут записать детей на бесплатные кружки и спортивные секции, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что система ваучерного финансирования организаций дополнительного образования внедряется с 2025 года по поручению президента.

"Пилотный проект по размещению единого государственного заказа реализуется в городах Астане, Актобе, Атырау, Караганде, Кызылорде и Шымкенте".Пресс-служба МП РК

Отмечается, что целью является расширение охвата учащихся бесплатными кружками и секциями творческой, спортивной и образовательной направленности.

"Финансирование предоставляется адресно, по принципу "один ваучер – один ребенок". Такой механизм обеспечивает равные возможности для всех учащихся, повышает прозрачность и исключает случаи нецелевого использования бюджетных средств".Пресс-служба МП РК

По данным руководителя управления Департамента воспитательной работы и дополнительного образования МП РК Алтая Рахимберлина, на сегодняшний день свыше 300 тыс. детей получили ваучеры на дополнительное образование.

"Родители самостоятельно выбирают кружки и секции для своих детей. При необходимости они могут сменить направление без повторной подачи документов, при этом ваучер сохраняется", – отметил он.

Ранее сообщалось, что запись на бесплатные кружки и спортивные секции для детей открыли в Алматы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
