Акмолинка лишилась денег, ожидая обещанное жилье
Фото: pixabay
Полиция раскрыла схему фиктивной продажи квартиры в Степногорске, сообщает Zakon.kz.
В ДП Акмолинской области рассказали, что жительница Степногорска, обратившись с заявлением в полицию, поделилась, как два года назад передала 1,7 млн тенге за обещанное жилье, однако имущества так и не дождалась.
"Подозреваемая в мошенничестве установлена, начато досудебное расследование", – отметили в ведомстве.
Полиция рекомендует не передавать деньги без официального договора и подтверждающих документов.
"Не доверяйте устным обещаниям, даже от знакомых требуйте письменные гарантии. Остерегайтесь предложений "по знакомству" или "по дешевке" – это частая уловка мошенников. При малейших сомнениях консультируйтесь с юристом или обращайтесь в правоохранительные органы".ДП Акмолинской области
В другом случае астанчанин обещал казахстанцам помочь с покупкой квартир и земельных участков по низким ценам, но сел в колонию.
