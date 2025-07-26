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Происшествия

В Алматинской области дольщики остались без жилья и денег

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 06:50 Фото: Zakon.kz
Многочисленные дольщики остались без квартир в жилых комплексах на окраине Каскелена, сообщает Zakon.kz.

Приобрести жилье решили больше 150 человек, они вложили в общей сложности 972 млн тенге. Но строительство ЖК не завершили, большинство домов остались на стадии фундамента, передает телеканал "Хабар".

Совместное расследование провели специалисты Агентства по финмониторингу и областной прокуратуры. В ходе следствия установили, что компания рекламировала четыре жилых комплекса через соцсети.

Ситуацию прокомментировала оперативный уполномоченный Департамента экономических расследований по Алматинской области Меруерт Еркинкызы.

"В 2024 году уголовное дело передали к нам из прокуратуры. Следственная группа провела расследование. Суд признал трех лиц виновными. Их приговорили к срокам от пяти до семи лет. Один подозреваемый находится в розыске. Вопрос достройки объектов рассматривают местные исполнительные органы и прокуратура. Конфискованные средства планируют направить на частичную компенсацию ущерба", – сказала представитель областного ДЭР Меруерт Еркинкызы.

Ранее стало известно, что жители коттеджного городка "Жанель" в поселке Туздыбастау Алматинской области остались без питьевой воды.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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