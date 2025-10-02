#АЭС в Казахстане
Общество

Что позволит избавить казахстанцев и предпринимателей от избыточной бюрократии, рассказал Токаев

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 11:41 Фото: akorda.kz
Выступая 2 октября 2025 года на Международном форуме Digital Bridge 2025, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что каждая новая государственная услуга должна создаваться изначально в цифровом формате, сообщает Zakon.kz.

Президент также подчеркнул, что "данные, которые однажды были предоставлены, не должны запрашиваться повторно".

"Кроме того, все нормативные акты, связанные с взаимодействием государства и граждан, до их утверждения необходимо проводить через обязательную цифровую экспертизу. Это позволит избавить граждан и предпринимателей от избыточной бюрократии, укрепит их доверие к государственным институтам".Касым-Жомарт Токаев

Как отметил глава государства, умные технологии способны обрабатывать огромные массивы данных, анализируя широкий спектр направлений – от социальных настроений до ключевых экономических показателей.

"Это существенно улучшает эффективность стратегического планирования, содействует повышению благосостояния граждан и поступательному росту экономики. Граждане должны знать и понимать, как работают алгоритмические системы – от выдачи кредитов до оказания государственных услуг".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, для широкого внедрения искусственного интеллекта во все отрасли экономики нужно сосредоточиться на адаптации соответствующего законодательства.

"Это означает, что должны быть приняты конкретные механизмы защиты цифровой и интеллектуальной собственности нашей страны. В конечном счете, цифровизация и широкое применение нейросетей должны стать новой философией государственного управления в Казахстане".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент заявил, что внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни "окажет положительное влияние на менталитет нации, которая сделает огромный шаг в сторону цивилизации".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
