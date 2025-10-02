Окажет положительное влияние на менталитет нации – Токаев о внедрении искусственного интеллекта

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 2 октября 2025 года на Международном форуме Digital Bridge 2025, высказался о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что в своем Послании подчеркнул, что построение цифрового государства – это стратегический выбор, определяющий будущее Казахстана.

"Поставлена задача в течение трех лет обеспечить полный переход к цифровому формату управления. Это означает глубинную трансформацию взаимоотношений государства с гражданами и бизнесом. Для этого создано министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Новый орган будет главным локомотивом цифровизации и внедрения искусственного интеллекта во все сферы жизни. Другими словами, общественная жизнь в нашей стране станет абсолютно иной, более технологической, современной, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на менталитет нации, которая сделает огромный шаг в сторону цивилизации". Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, народ Казахстана "должен с оптимизмом смотреть в будущее, не замыкаться в прошлом".

"Сегодня мне показали работу виртуального члена Совета директоров "Самрук-Қазына", действующего на основе технологии искусственного интеллекта. Это первый проект в Центральной Азии, реализованный на базе национального суперкомпьютера и казахстанской большой языковой модели Alem LLM. Такие решения имеют большую практическую значимость, поскольку способствуют оптимизации всех внутренних процессов". Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что национальные компании, отечественные предприятия должны активно внедрять инновационные проекты.

"В эпоху передовых технологий очень важно быть готовыми к кардинальным преобразованиям. Очевидно, без этого прогресс невозможен. Вместе с тем использование передовых технологий несет не только пользу и преимущества, но и новые вызовы и угрозы. Именно поэтому формирование правовой базы для использования искусственного интеллекта – крайне актуальная задача. В этом направлении уже проделана значительная работа, и она продолжается. Предпринимаются конкретные меры по оперативному принятию основного документа в этой области – Цифрового кодекса. Кодексом определяется система всеобщей цифровизации сфер экономики, образования, здравоохранения и государственного управления". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что Цифровой кодекс нельзя принимать поспешно, это действительно очень ответственная и сложная работа.

"Поэтому были проведены парламентские слушания по вопросам развития искусственного интеллекта с участием экспертов и представителей уполномоченных ведомств. Неделю назад Мажилис во втором чтении принял закон "Об искусственном интеллекте". Действительно, этот документ был принят своевременно. Зарубежные специалисты высоко оценивают действия Казахстана, назвав этот закон важным шагом в создании устойчивой цифровой экосистемы". Касым-Жомарт Токаев

Однако, по словам главы государства, "расслабляться нельзя, впереди нас ждет масштабная работа".

"Искусственный интеллект несет в себе невероятные возможности для построения Справедливого, Безопасного и Сильного Казахстана. При этом важно не поддаваться иллюзорным представлениям о том, что искусственный интеллект и цифровизация сами по себе станут панацеей от всех проблем. Тотальная цифровизация и эффективное использование искусственного интеллекта требуют одновременного решения трех равнозначных задач: привлечения ресурсов, освоения новых знаний и соблюдения этических норм. Одним словам, надо действовать быстро и открыто, принимая справедливые и эффективные решения". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент заявил, что искусственный интеллект должен использоваться исключительно в мирных целях.