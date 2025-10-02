Никто из этнических казахов не смог воспользоваться картой "Ата жолы" – депутат

Депутат Сената Бекбол Орынбасаров 2 октября 2025 года в своем депзапросе заявил о проблемах в использовании карты для этнических казахов "Ата жолы", передает корреспондент Zakon.kz.

Карта "Ата жолы" – специальный документ, выдаваемый этническим казахам, имеющим дефицитные в стране специальности или успешные бизнес-кейсы для реализации их потенциала в Казахстане. Карта дает право на постоянное проживание на территории республики без потери их текущего гражданства до 10 лет.

"Карта "Ата жолы" задумывалась как инструмент поддержки этнических казахов за рубежом, предоставляющий им возможность долгосрочного пребывания в Казахстане, официального трудоустройства, ведения бизнеса, а также доступа к социальной, медицинской и образовательной системе. На практике соотечественники вынуждены проходить чрезмерные процедуры подтверждения национальной принадлежности, предоставлять многочисленные переводы документов, а в регионах сотрудники уполномоченных органов зачастую вовсе не осведомлены о правилах предоставления такой карты", – сказал Орынбасаров.

В качестве примера сенатор привел историю Серика Турсына – этнического казаха, врача-преподавателя, работающего в Швейцарии. Несмотря на высокий профессиональный уровень и готовность внести вклад в развитие отечественной медицины, он столкнулся с бюрократическими барьерами и формальным отношением ведомств. Более того, он был готов инвестировать собственные средства и привезти современное оборудование.

"Сегодня при получении разрешения на постоянное проживание люди часто сталкиваются с излишними бюрократическими барьерами. Подобные системные трудности не только снижают стремление соотечественников возвращаться на родину, но и ослабляют доверие к государственной политике по их поддержке и эффективному использованию их потенциала. С момента объявления инициативы президента около 150 этнических казахов из разных стран выразили желание воспользоваться картой "Ата жолы". Однако до настоящего времени никто из них не смог реализовать свои намерения", – отметил депутат.

Как считает сенатор, это свидетельствует о том, что данный инструмент в нынешнем виде не выполняет возложенные на него задачи, а потенциал соотечественников остается нереализованным

"Для полноценного функционирования карты "Ата жолы" необходимо устранить пробелы в законодательстве. Несмотря на закрепление ее статуса, требуется детализация процедур и гарантий для обладателей, а также согласование с другими нормативными актами. Необходимо создать межведомственную комиссию с участием госорганов, депутатов и экспертов, а также закрепить механизм прямого признания зарубежных дипломов и сертификатов, что позволит ускорить интеграцию квалифицированных специалистов в экономику и здравоохранение страны", – добавил он.

