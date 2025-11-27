К трагедиям приводит бездействие – старыми лифтами обеспокоен сенатор

Депутат Сената Бекбол Орынбасаров 27 ноября 2025 года в своем депутатском запросе заявил о необходимости решения проблемы эксплуатации лифтов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уверен, что проблема безопасности лифтов проявляется в стране с каждым годом все острее.

"Я вынужден вновь вернуться к этой теме, поскольку бездействие приводит к трагедиям. За короткое время произошел новый резонансный случай: в Астане лифт сорвался во время ремонтных работ, в результате погиб человек и двое получили тяжелые травмы. Ситуация с эксплуатацией лифтов в Казахстане ухудшается с каждым днем. У местных исполнительных органов нет кадров, ресурсов и технической базы, из-за чего контроль носит сугубо формальный характер", – заявил сенатор.

По его словам, в Астане всего два сотрудника жилищной инспекции контролируют 10 400 лифтов, одновременно отвечая еще и за газовые баллоны. В регионах же инспекторы часто не обладают даже минимальными знаниями о системах безопасности лифтов.

"Решение 2013 года передать контроль за лифтами на уровень местных исполнительных органов было стратегически ошибочным. Функцию, которую ранее профессионально выполняло Министерство по ЧС, "оптимизировали" и передали акиматам, где она просто растворилась среди других обязанностей: штаты были сокращены, ответственность – фактически утрачена", – отметил Орынбасаров.

Он подчеркнул, что после отмены лицензирования в 2014 году рынок лифтового обслуживания оказался заполнен компаниями без оборудования, квалификации и разрешений. Более половины организаций, выигрывающих госзакупки, не имеют права работать с лифтами, что фактически превратило отрасль в "серый рынок". Не менее серьезной проблемой является изношенность лифтового парка. При нормативном сроке службы в 25 лет более 4 000 лифтов в стране уже подлежат обязательной замене, а около 7 000 отработали свой ресурс.

"Это означает, что каждый десятый лифт представляет потенциальную опасность. Предлагаем вернуть функции государственного контроля лифтов в многоквартирных домах от акиматов Комитету индустриальной безопасности МЧС, признать лифты опасными техническими устройствами и ужесточить меры контроля, а также запустить государственную программу по полной замене устаревших лифтов и создать межведомственную комиссию для пересмотра полномочий и разработки нового, эффективного алгоритма взаимодействия. Кроме того, следует провести аудит полномочий органов государственного контроля и надзора в сфере лифтовой безопасности", – добавил депутат.

13 ноября в жилом комплексе "Арыстан" рухнул лифт с рабочими. В результате один погиб, двоих в тяжелом состоянии госпитализировали. Жильцы заявляют, что проблемы с непригодными лифтами были с самого первого дня введения ЖК в эксплуатацию: там застревали люди и были нередки случаи с падением лифтов.