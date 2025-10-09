В Акмолинской области снизилось число инфекционных заболеваний

В Акмолинской области за девять месяцев не зарегистрировано ни одного случая особо опасных инфекций. Как сообщил главный санитарный врач региона, эпидемиологическая ситуация в целом остается стабильной, а показатели по ряду заболеваний демонстрируют устойчивое снижение, передает Zakon.kz.

Фиксируется снижение заболеваемости коклюшем в 5,5 раза, корью – почти в четыре раза, вирусными гепатитами А – в два раза, а также рядом паразитарных и кишечных инфекций.

"С начала года зарегистрировано 225 случаев кори, что в 3,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди заболевших – в основном дети до 14 лет. Однако тревожный факт в том, что 91% из них не были привиты", – сообщил главный санитарный врач Акмолинской области Серик Омарханов.

Он подчеркнул, что среди непривитых почти половина не сделали вакцинацию из-за отказа родителей, часть – по медицинским показаниям, а некоторые дети просто не достигли прививочного возраста.

"По сути, 47% заболевших детей не были защищены из-за сознательного отказа от вакцинации. Это подтверждает, насколько важно доверять медицинским рекомендациям и участвовать в национальном календаре прививок", – отметил Омарханов.

Также прозвучала статистика по коклюшу: "За девять месяцев зарегистрировано 10 случаев против 50 за тот же период прошлого года. Все заболевшие – дети до 14 лет, и 100% из них не вакцинированы".

По словам врача, для повышения охвата вакцинацией в регионе проводится цифровизация учета профилактических прививок и системы холодовой цепи, а также обучение медицинских работников.

Но, к сожалению, выросла заболеваемость ОРВИ – в сравнении с прошлым эпидсезоном прирост составил 2,6%.

"С 26 сентября по 1 октября зарегистрировано 4 884 случая, однако случаев гриппа пока не отмечено. Мы уже приступили к вакцинации против гриппа, закупив 84 тысячи доз вакцины "Гриппол+". Это позволит привить 11% населения при норме ВОЗ не менее 10%", – добавил Серик Омарханов.

К слову, на сегодняшний день уже привито 16 тысяч акмолинцев – 19% подлежащего населения.

Говоря о вирусном гепатите А, санитарный врач сообщил о позитивной динамике: "В текущем году зарегистрировано шесть случаев против двенадцати в прошлом. Это снижение в два раза. Все заболевшие не были привиты против гепатита А".

По словам докладчика, в вопросах иммунопрофилактики регион придерживается системного подхода.





"Еженедельно эти вопросы рассматриваются на заседании областного штаба по вакцинации под председательством заместителя акима области Алтынай Амреновой. Мы совместно с акиматами городов и районов, руководителями управлений санитарно-эпидемиологического контроля отрабатываем конкретные меры по повышению охвата вакцинацией и мониторингу ситуации", – доложил руководитель департамента санэпидконтроля.