В Акмолинской области за два года не зарегистрировано ни одного случая вертикального пути передачи ВИЧ

За последние два года в Акмолинской области не зарегистрировано ни одного случая вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции.

Такой показатель стал возможен благодаря эффективной профилактической и лечебной работе специалистов, а также доверию женщин, которые вовремя обратились в медицинские организации. Об этом сообщили врачи Областного центра по профилактике ВИЧ-инфекции на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

"Сегодняшние положительные результаты достигнуты за счет раннего тестирования беременных женщин, охвата антиретровирусной терапией и постоянного медицинского сопровождения", – отметил главный врач центра Нурлан Ахильбеков.

За десять месяцев 2025 года в регионе выявлено 108 новых случаев инфицирования. По сравнению с прошлым годом отмечается незначительное снижение. Основной путь передачи – незащищенные половые контакты, который составил более 80%.

По словам главного врача, сегодня каждая женщина, живущая с ВИЧ, при соблюдении рекомендаций медицинских работников может родить здорового ребенка. Это доказательство того, что ВИЧ-инфекция находится под контролем, если человек знает свой статус и получает лечение.

Сегодня в стране созданы все необходимые условия для рождения здоровых детей. Медицинские работники призывают вовремя становиться на учет по беременности и соблюдать рекомендации лечащего врача. Важно в период беременности проходить двукратное обследование на ВИЧ. Это связано с так называемым "серологическим окном": после инфицирования вирус уже присутствует в организме, но тесты могут не сразу его выявить, поскольку организму требуется время, чтобы выработать антитела к ВИЧ. Обычно этот процесс занимает от двух недель до трех месяцев.

Поэтому тестирование нужно пройти в 10-12 и 28-30 недель, а в случае выявления незамедлительно начать лечение антиретровирусными препаратами для минимизации рисков передачи вируса будущему ребенку.

Важно отметить, что лечение ВИЧ-инфекции начинается сразу после постановки диагноза и полностью обеспечивается государством бесплатно.

На начало ноября 2025 года в Акмолинской области наблюдаются 6 беременных женщин с положительным ВИЧ-статусом, прошли 17 родов и сняты с диагнозом "здоров" 9 детей.

Медицинские достижения невозможны без преодоления страха и предвзятости. Специалисты Центра подчеркивают: чем меньше в обществе дискриминации, тем больше людей готовы проходить тестирование, консультироваться и получать помощь.

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в регионе пройдут информационные мероприятия, акции с экспресс-тестированием и встречи с молодежью.

Как отметила заведующая профилактическим отделом Центра Асель Балтабаева, в настоящее время медицинская организация активно сотрудничает с Молодежными центрами здоровья, общественными организациями и образовательными учреждениями, формируя у молодежи ответственное отношение к своему здоровью и толерантное – к другим людям.

За десять месяцев текущего года проведено 15 профилактических акций с участием почти 1300 человек, 305 из которых прошли экспресс-тестирование. В профилактической работе активно используется наружная реклама – ротация аудио- и видеороликов, размещение баннеров.

Напомним, 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В этом году он проходит под лозунгом "От вызовов – к преобразованиям в ответе на ВИЧ". Этот слоган отражает необходимость продемонстрировать стойкость стран и сообществ, активизирующих усилия для защиты достигнутых успехов и продвижения ответных мер на ВИЧ.

Как отмечено на официальном сайте UNAIDS, необходимы преобразующие решения для улучшения доступа к услугам по ВИЧ, окончательного искоренения стигмы и дискриминации и обеспечения защиты прав женщин и девочек.