Названы сроки завершения ремонта в аэропорту Павлодара

Премьер-министр страны Олжас Бектенов сообщил о проводимых работах по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Павлодара, передает корреспондент Zakon.kz.

Проектно-сметная документация по реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы в Павлодарском аэропорту была разработана еще в 2023 году, однако работы там продолжаются и по сегодняшний день.

"Для реализации проекта в 2024 году из Национального фонда было выделено 4,8 млрд тенге. Согласно графику выполнения работ, были приобретены материалы и оборудование на общую сумму 4 686 млн тенге, а также выполнены строительно-монтажные работы на 2 969 млн тенге. Кроме того, оказаны инженерные услуги на сумму 103,6 млн тенге", – написал премьер в своем ответе.

Общий объем выделенных средств на 2025 год составил 2,258 млрд тенге. В текущем году приобретены материалы и оборудование на сумму 627,4 млн тенге.

"На данный момент выполнены работы по фрезеровке покрытий аэродрома, устройству основания на участках расширения взлетно-посадочной полосы, монтажу деформационных швов существующего железобетонного основания и установке дренажной системы. Продолжаются работы по благоустройству периметрального ограждения и установке системы видеонаблюдения. Подрядчик подписывает акты по оставшимся видам работ (выполнение которых составляет 44% от общего объема). Для завершения проекта требуется выделение дополнительных 9,3 млрд тенге", – отметил премьер.

По его словам, Министерство транспорта уже внесло в Министерство финансов предложения о выделении средств из специального государственного фонда для реконструкции аэропорта Павлодара.

Республиканская бюджетная комиссия одобрила проект, средства будут выделены из республиканского бюджета на 2026-2028 годы.

Сообщается, что с учетом окончания строительного сезона и климатических условий региона окончательная реализация проекта запланирована на 2026 год.

Ранее мы писали, что с 1 апреля аэропорт Павлодара приостанавливает работу.