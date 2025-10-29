Аэропорт Павлодара не откроется в ноябре: причина и новые сроки

Скорректированы сроки завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Павлодара. Причину и новые сроки накануне, 28 октября 2025 года, назвали в пресс-службе акима Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, аким области Асаин Байханов провел совещание по вопросам реконструкции взлетно-посадочной полосы павлодарского аэропорта. В ходе заседания отмечено, что финансирование завершения проекта обеспечено за счет средств Специального государственного фонда, сформированного из возвращенных в страну незаконно выведенных активов.

"Решение о выделении 9,3 млрд тенге из Спецфонда принято правительством РК. На сегодняшний день средства поступили на специальный счет, заключены необходимые договоры и зарегистрированы в органах казначейства. Благодаря полученному финансированию реализация проекта будет ускорена и завершена в июле 2026 года. По первоначальному графику завершение работ планировалось на ноябрь 2025 года, однако сроки были скорректированы в связи с необходимостью финансирования оставшейся части проекта в размере 9,3 млрд тенге". Пресс-служба акима Павлодарской области

Фото: Валерия Бугаева

Проект реконструкции включает обновление взлетно-посадочной полосы с расширением с 45 до 60 метров, рулежной дорожки и перрона аэропорта, установку современных систем освещения, видеонаблюдения и дренажа.

"Работы выполняются в связи с необходимостью сохранения сертификата соответствия аэродрома. Генеральным подрядчиком выступает ТОО "Kyrylys Group RK". Полная сумма финансирования проекта составляет 16,4 млрд тенге". Пресс-служба акима Павлодарской области

По информации Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, на сегодняшний день выполнено 47% запланированных работ. Завершено фрезерование асфальтобетонного покрытия площадью 178 тыс. кв. метров, выполнены земляные работы и устройство дренажной системы, установлено 95% периметрального ограждения протяженностью 16,2 км. Продолжается монтаж систем освещения и видеонаблюдения.

"Подрядной организацией приобретены материалы и оборудование на сумму свыше 1,4 млрд тенге, завезено 35 тыс. тонн песчано-гравийной смеси, установлен асфальтобетонный завод мощностью 240 тонн в час". Пресс-служба акима Павлодарской области

Аким области Асаин Байханов подчеркнул, что реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта областного центра является стратегически важным инфраструктурным проектом региона.

"Обновленная взлетно-посадочная полоса позволит повысить авиационную безопасность полетов, принимать воздушные суда различных классов. Реализация проекта создаст условия для привлечения инвестиций и расширения географии авиарейсов. Это станет важным этапом в укреплении транспортно-логистического потенциала области", – отметил глава региона.

По итогам совещания аким поручил подрядной организации и профильным управлениям ускорить темпы строительства, обеспечить качественное выполнение всех видов работ и завершить реконструкцию в установленные сроки.

13 марта в Instagram павлодарского аэропорта объяснили причину реконструкции взлетно-посадочной полосы.

"В целях повышения уровня авиационной безопасности, качества обслуживания пассажиров и продления сертификата летной годности ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта города Павлодар. В связи с этим с 1 апреля по 1 ноября 2025 года аэропорт временно приостанавливает работу", – говорилось в сообщении.

О том, что аэропорт Павлодара приостанавливает работу, стало известно 11 марта 2025 года.