С 1 апреля аэропорт Павлодара приостанавливает работу

Аэропорт в Павлодаре закроют с 1 апреля 2025 года из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы акимата Павлодарской области.

Так, по данным ведомства, с 1 апреля до 1 ноября аэропорт встает на реконструкцию взлетно-посадочной полосы с ее расширением.

"В связи с чем приостановлены авиамаршруты по всем направлениям", – сказано в официальном сообщении за 11 марта.

Материал по теме Аэропорт Актау хотят включить в состав специальных экономических зон

В январе 2025 года в Министерстве транспорта заявили о строительстве трех новых аэропортов в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендирли.