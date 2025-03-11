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События

С 1 апреля аэропорт Павлодара приостанавливает работу

аэропорт Павлодар ремонт апрель, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 14:15 Фото: Instagram/airport_pavlodar
Аэропорт в Павлодаре закроют с 1 апреля 2025 года из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы акимата Павлодарской области.

Так, по данным ведомства, с 1 апреля до 1 ноября аэропорт встает на реконструкцию взлетно-посадочной полосы с ее расширением.

"В связи с чем приостановлены авиамаршруты по всем направлениям", – сказано в официальном сообщении за 11 марта.

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В январе 2025 года в Министерстве транспорта заявили о строительстве трех новых аэропортов в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендирли.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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