Заморозки и дожди вернутся в Алматы, и какая погода будет в Астане и Шымкенте

В ближайшие три дня в Астане ожидаются осадки и 5-градусный мороз, в Алматы вернутся заморозки до -1°C и дожди, а в Шымкенте будет почти по-летнему жарко. Об этом говорится в прогнозе на 11, 12 и 13 октября 2025 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидр

Прогноз погоды по Астане 11 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +7+9°C.

12 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +1+3°C.

13 октября: переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +2+4°C. Прогноз погоды по Алматы 11 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, на поверхности почвы заморозки -1°C, днем +16+18°C.

12 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +20+22°C.

13 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +22+24°C. Прогноз погоды по Шымкенту 11 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +25+27°С.

12 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +21+23°С.

13 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С. Материал по теме Опасная погода: в каких областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение Ранее синоптики заявили, что север Казахстана встречает первые зимние нотки. Подробнее о погоде на 11, 12 и 13 октября 2025 года можете узнать здесь.

