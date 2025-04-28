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Происшествия

Снег, дожди с грозами и заморозки вернутся в Астану, Алматы и Шымкент

Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 15:31 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня. По данным синоптиков, в мегаполисы вернутся снег, дожди с грозами и заморозки, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 29 апреля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ветер западный 15-20 м/с, днем временами порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9+11°C.
  • 30 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, на поверхности почвы заморозки -2°C, днем +11+13°C.
  • 1 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +15+17°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 29 апреля: переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго- восточный с переходом на северо-западный 3-8 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +30+32°C.
  • 30 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +21+23°C.
  • 1 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +21+23°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 29 апреля: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью 8-13 м/с, днем 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +31+33°C.
  • 30 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +23+25°C.
  • 1 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +25+27°C.

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Фото Динара Халдарова
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