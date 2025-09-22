#АЭС в Казахстане
Общество

Когда дожди вернутся в Астану, Алматы и Шымкент

зонтик, желтые листья, капли дождя, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 15:00 Фото: unsplash
В Астану, Алматы и Шымкент вернутся дожди с грозами. Об этом говорится в прогнозе на ближайшие три дня – 23, 24 и 25 сентября 2025 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 23 сентября: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +15+17°С.
  • 24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +22+24°С.
  • 25 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +23+25°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 23 сентября: переменная облачность, утром и днем дождь, временами сильный, гроза. Ветер юго-западный, западный 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +17+19°С.
  • 24 сентября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер западный 3-8, ночью порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С.
  • 25 сентября: переменная облачность, без осадков. Ночью слабый туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С.
  • 24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +26+28°С.
  • 25 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С.

Ранее синоптики заявили, что в Казахстане потеплеет до +28°C.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
