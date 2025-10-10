#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.54
629.16
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.54
629.16
6.64
Общество

Победителей региональных конкурсов "Еңбек жолы" и "Парыз" наградили в Астане

Астана, праздник, Год рабочих профессий , фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 19:02 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
В Астане сегодня, 10 октября 2025 года, в рамках Года рабочих профессий наградили победителей региональных конкурсов "Еңбек жолы" и "Парыз", передает корреспондент Zakon.kz.

Торжественное мероприятие "Адал еңбек – адал азамат", посвященное Году рабочих профессий и Дню труда, состоялось в здании Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева. Организатором выступило столичное управление занятости и социальной защиты.

Главной целью праздничной церемонии стало награждение победителей региональных этапов конкурсов "Еңбек жолы" и "Парыз", а также чествование работников рабочих профессий, внесших весомый вклад в развитие своих отраслей и проявивших образцовое трудолюбие и преданность делу.

"Год рабочих профессий – важная инициатива, направленная на повышение статуса трудящихся в обществе и уважение к их труду. Это шаг к приобщению молодого поколения к настоящей профессии, к пересмотру отношения к труду. Праздник День труда дает возможность выразить почтение к заслугам ветеранов и передовиков труда", – отметили организаторы.

В рамках мероприятия были вручены дипломы победителям, благодарственные письма от имени акима города, цветы и памятные подарки. Особое внимание было уделено людям рабочих профессий, обладающим высокой профессиональной квалификацией и являющимся примером добросовестного отношения к работе.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Среди них главный агроном РГУ "Государственная комиссия по сортоиспытанию сельхозкультур" МСХ РК Гулзия Шарипова.

"Мы делаем важную работу, так как мы главные помощники аграриев. Мы испытываем сорта различных сельхозкультур и выдаем рекомендации, где, какие культуры лучше выращивать, какие именно сорта дадут наибольшую урожайность с учетом особенностей той или иной местности", – говорит она.

Такие мероприятия, по ее словам, позволяют популяризировать их труд и рассказать об их значимости.

"Я призываю молодежь идти в агрономы – это очень важная и нужная профессия. И если мы друзья фермеров, а фермеры кормят людей, то это еще и такая благородная профессия", – подчеркнула Гулзия Шарипова.

Не менее важен труд работников железной дороги – людей, обеспечивающих бесперебойную и безопасную работу одной из ключевых артерий экономики страны. Благодаря их ответственности, профессионализму и преданности делу ежедневно перевозятся тысячи пассажиров и тонны грузов, связывая города и регионы, поддерживая устойчивость логистических цепочек и промышленности. От дежурного по станции до машиниста и ремонтной бригады – каждый железнодорожник играет важную роль в общем процессе.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Мой дедушка, мы сами, наши дети и теперь уже внуки работают на железной дороге. Общий стаж нашей семьи – 175 лет. Это очень важная и ответственная профессия. На железной дороге нужна железная дисциплина. Мы работали в любое время суток, при любых погодных условиях, обеспечивая точность графиков, безопасность движения и комфорт путешественников", – отметила Маскен Бурлинова.

Сегодня также особо отметили труд тех, кто обеспечивает безопасность на производстве.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Для нас это не просто награда, для нас это признание труда нашей команды, нашего коллектива, который каждый день выполняет эту работу. У нас сложная отрасль – железнодорожный транспорт, перевозки, где вопросы безопасности и охраны труда стоят на первом месте. Такие награды – подтверждение, что мы все правильно делаем, и стимул выполнять свой долг еще лучше", – отметил генеральный директор ТОО "DAR RAIL" Ринат Дюйсенов.

Празднование завершилось яркой концертной программой, подарив участникам атмосферу единства, уважения к труду и хорошего настроения.

12 августа 2025 года в промышленном центре страны – городе Жезказгане – состоялся пресс-тур, посвященный одному из старейших технических учебных заведений региона – Жезказганскому высшему политехническому колледжу. Цель мероприятия – показать, что техническое и профессиональное образование открывает молодежи путь к успешной карьере.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
"Еңбек жолы": в Астане наградили победителей конкурса
17:17, 18 сентября 2023
"Еңбек жолы": в Астане наградили победителей конкурса
В Астане наградили победителей конкурса "Парыз"
10:40, 15 декабря 2022
В Астане наградили победителей конкурса "Парыз"
В ЗКО наградили победителей регионального этапа конкурса "Мерейлі отбасы"
11:30, 17 августа 2023
В ЗКО наградили победителей регионального этапа конкурса "Мерейлі отбасы"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: