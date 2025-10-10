Победителей региональных конкурсов "Еңбек жолы" и "Парыз" наградили в Астане

В Астане сегодня, 10 октября 2025 года, в рамках Года рабочих профессий наградили победителей региональных конкурсов "Еңбек жолы" и "Парыз", передает корреспондент Zakon.kz.

Торжественное мероприятие "Адал еңбек – адал азамат", посвященное Году рабочих профессий и Дню труда, состоялось в здании Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева. Организатором выступило столичное управление занятости и социальной защиты.

Главной целью праздничной церемонии стало награждение победителей региональных этапов конкурсов "Еңбек жолы" и "Парыз", а также чествование работников рабочих профессий, внесших весомый вклад в развитие своих отраслей и проявивших образцовое трудолюбие и преданность делу.

"Год рабочих профессий – важная инициатива, направленная на повышение статуса трудящихся в обществе и уважение к их труду. Это шаг к приобщению молодого поколения к настоящей профессии, к пересмотру отношения к труду. Праздник День труда дает возможность выразить почтение к заслугам ветеранов и передовиков труда", – отметили организаторы.

В рамках мероприятия были вручены дипломы победителям, благодарственные письма от имени акима города, цветы и памятные подарки. Особое внимание было уделено людям рабочих профессий, обладающим высокой профессиональной квалификацией и являющимся примером добросовестного отношения к работе.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Среди них главный агроном РГУ "Государственная комиссия по сортоиспытанию сельхозкультур" МСХ РК Гулзия Шарипова.

"Мы делаем важную работу, так как мы главные помощники аграриев. Мы испытываем сорта различных сельхозкультур и выдаем рекомендации, где, какие культуры лучше выращивать, какие именно сорта дадут наибольшую урожайность с учетом особенностей той или иной местности", – говорит она.

Такие мероприятия, по ее словам, позволяют популяризировать их труд и рассказать об их значимости.

"Я призываю молодежь идти в агрономы – это очень важная и нужная профессия. И если мы друзья фермеров, а фермеры кормят людей, то это еще и такая благородная профессия", – подчеркнула Гулзия Шарипова.

Не менее важен труд работников железной дороги – людей, обеспечивающих бесперебойную и безопасную работу одной из ключевых артерий экономики страны. Благодаря их ответственности, профессионализму и преданности делу ежедневно перевозятся тысячи пассажиров и тонны грузов, связывая города и регионы, поддерживая устойчивость логистических цепочек и промышленности. От дежурного по станции до машиниста и ремонтной бригады – каждый железнодорожник играет важную роль в общем процессе.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Мой дедушка, мы сами, наши дети и теперь уже внуки работают на железной дороге. Общий стаж нашей семьи – 175 лет. Это очень важная и ответственная профессия. На железной дороге нужна железная дисциплина. Мы работали в любое время суток, при любых погодных условиях, обеспечивая точность графиков, безопасность движения и комфорт путешественников", – отметила Маскен Бурлинова.

Сегодня также особо отметили труд тех, кто обеспечивает безопасность на производстве.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Для нас это не просто награда, для нас это признание труда нашей команды, нашего коллектива, который каждый день выполняет эту работу. У нас сложная отрасль – железнодорожный транспорт, перевозки, где вопросы безопасности и охраны труда стоят на первом месте. Такие награды – подтверждение, что мы все правильно делаем, и стимул выполнять свой долг еще лучше", – отметил генеральный директор ТОО "DAR RAIL" Ринат Дюйсенов.

Празднование завершилось яркой концертной программой, подарив участникам атмосферу единства, уважения к труду и хорошего настроения.

