Общество

Год рабочих профессий: в промышленном центре страны состоялся пресс-тур

Жезказганский высший политехнический колледж, здание, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 17:26 Фото: акимат области Улытау
В 2025 году, объявленном Годом рабочих профессий, в промышленном центре страны – городе Жезказгане состоялся пресс-тур, посвященный одному из старейших технических учебных заведений региона – Жезказганскому высшему политехническому колледжу.

Цель мероприятия – показать, что техническое и профессиональное образование открывает молодежи путь к успешной карьере. С 72-летней историей это учебное заведение является ключевым центром подготовки кадров в области Улытау. Здесь студенты не только осваивают рабочие специальности, но и получают современную производственную практику, становясь востребованными специалистами на рынке труда.

Фото: акимат области Улытау

Фото: акимат области Улытау

Миссия колледжа – формирование образовательной, исследовательской и инновационной среды, обеспечивающей качественное профессиональное обучение в соответствии с международными стандартами.

Фото: акимат области Улытау

В рамках пресс-тура участники посетили три корпуса колледжа, 32-местное общежитие, спортивный комплекс, столовую и центр компетенций "Building & Energy". Они ознакомились с работой мастерских по сварке, слесарному делу, электромонтажу, декоративной штукатурке, деревообработке и другим направлениям, оборудованных в рамках проекта "Жас маман". Также гости побывали на производственной площадке корпорации "Казахмыс", где проходит дуальное обучение, и встретились с успешными выпускниками колледжа.

Фото: акимат области Улытау

В колледже ведется обучение по 11 востребованным специальностям в сферах металлургии, обогащения, IT, автоматизации, спасательного дела, энергетики и строительства. Здесь функционируют 23 учебных кабинета, 12 лабораторий и 8 мастерских, оснащенных в соответствии с современными требованиями. Из 61 квалифицированного преподавателя 19 прошли подготовку по стандартам WorldSkills. В 2024-2025 учебном году на базе колледжа прошел чемпионат "WorldSkills Ulytau 2025", где студенты завоевали призовые места в нескольких компетенциях. Дуальное обучение и производственная практика реализуются совместно с корпорацией "Казахмыс", Kazakhmys Energy и более чем 15 предприятиями региона. Преподаватели разрабатывают авторские онлайн-курсы на платформе Skills Enbek, обучающие востребованным навыкам.

Фото: акимат области Улытау

Колледж с помощью платформы "Мансап компасы" проводит профессиональную ориентацию, а также организует дни открытых дверей, ярмарки профессий, форумы и встречи, предлагая абитуриентам и выпускникам реальные возможности трудоустройства.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
