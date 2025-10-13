#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.06
623.75
6.63
Общество

В Алматы пройдет Всемирный конгресс по инклюзивному образованию

Монумент Независимости Казахстана, монумент независимости РК, символ независимости, площадь Республики, Золотой Человек, Центральный Государственный музей РК, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 08:13 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
С 15 по 17 октября в Алматы пройдет крупное международное событие в сфере образования, сообщает Zakon.kz.

По данным Минпросвещения страны, ожидается участие более 1200 делегатов из 40 стран мира – министров, международных экспертов, представителей ООН и ЮНЕСКО, ведущих университетов, исследовательских институтов и EdTech-компаний.

"Участие глобальных корпоративных лидеров придаст конгрессу стратегическое значение, открывая новые возможности для инвестиций и международного сотрудничества в Казахстане", – говорится в сообщении.

В рамках конгресса состоятся круглый стол "Глобальные тренды в инклюзивном образовании: вызовы и решения", пленарные сессии, посвященные международной кооперации, инновационной политике инклюзии и обмену лучшими мировыми практиками, выставка инноваций, где будут представлены решения в сфере цифровых технологий, образования и создания доступной среды от отечественных и зарубежных компаний.

"Ключевым итогом мероприятия станет обсуждение Алматинской декларации по инклюзивному образованию – международного документа, определяющего стратегические направления дальнейшего развития инклюзивной политики в глобальном масштабе", – передает пресс-служба ведомства.

Ранее в Москве состоялось четвертое заседание подкомиссии по культурно-гуманитарному сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Алматы пройдет II Центральноазиатский конгресс урологов
18:18, 18 октября 2023
В Алматы пройдет II Центральноазиатский конгресс урологов
В Алматы пройдет Х Конгресс финансистов Казахстана
18:22, 11 ноября 2022
В Алматы пройдет Х Конгресс финансистов Казахстана
В Алматы пройдет XXI Международный PR-Форум
15:37, 28 апреля 2025
В Алматы пройдет XXI Международный PR-Форум
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: