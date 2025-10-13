В Алматы пройдет Всемирный конгресс по инклюзивному образованию

С 15 по 17 октября в Алматы пройдет крупное международное событие в сфере образования, сообщает Zakon.kz.

По данным Минпросвещения страны, ожидается участие более 1200 делегатов из 40 стран мира – министров, международных экспертов, представителей ООН и ЮНЕСКО, ведущих университетов, исследовательских институтов и EdTech-компаний.

"Участие глобальных корпоративных лидеров придаст конгрессу стратегическое значение, открывая новые возможности для инвестиций и международного сотрудничества в Казахстане", – говорится в сообщении.

В рамках конгресса состоятся круглый стол "Глобальные тренды в инклюзивном образовании: вызовы и решения", пленарные сессии, посвященные международной кооперации, инновационной политике инклюзии и обмену лучшими мировыми практиками, выставка инноваций, где будут представлены решения в сфере цифровых технологий, образования и создания доступной среды от отечественных и зарубежных компаний.

"Ключевым итогом мероприятия станет обсуждение Алматинской декларации по инклюзивному образованию – международного документа, определяющего стратегические направления дальнейшего развития инклюзивной политики в глобальном масштабе", – передает пресс-служба ведомства.

