В Алматы пройдет Всемирный конгресс по инклюзивному образованию
По данным Минпросвещения страны, ожидается участие более 1200 делегатов из 40 стран мира – министров, международных экспертов, представителей ООН и ЮНЕСКО, ведущих университетов, исследовательских институтов и EdTech-компаний.
"Участие глобальных корпоративных лидеров придаст конгрессу стратегическое значение, открывая новые возможности для инвестиций и международного сотрудничества в Казахстане", – говорится в сообщении.
В рамках конгресса состоятся круглый стол "Глобальные тренды в инклюзивном образовании: вызовы и решения", пленарные сессии, посвященные международной кооперации, инновационной политике инклюзии и обмену лучшими мировыми практиками, выставка инноваций, где будут представлены решения в сфере цифровых технологий, образования и создания доступной среды от отечественных и зарубежных компаний.
"Ключевым итогом мероприятия станет обсуждение Алматинской декларации по инклюзивному образованию – международного документа, определяющего стратегические направления дальнейшего развития инклюзивной политики в глобальном масштабе", – передает пресс-служба ведомства.
Ранее в Москве состоялось четвертое заседание подкомиссии по культурно-гуманитарному сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.