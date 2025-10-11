#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстан и Россия укрепляют сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере

Аида Балаева, Ольга Любимова, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 11:58 Фото: gov.kz
В Москве состоялось Четвертое заседание подкомиссии по культурно-гуманитарному сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло под председательством глав двух ведомств – министра культуры и информации РК Аиды Балаевой и министра культуры РФ Ольги Любимовой. Участие также приняли делегации обеих стран.

Выступая с приветственным словом, Аида Балаева отметила, что культурно-гуманитарное сотрудничество между странами вышло на качественно новый уровень.

Фото: gov.kz

"В целом, проекты, которые мы совместно с коллегами разрабатываем и реализуем, напрямую способствуют укреплению сотрудничества между нашими ведомствами и способствуют развитию культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Россией", – сказала Аида Балаева.

Министры обсудили перспективы совместного сотрудничества.

Фото: gov.kz

"Впереди у нас большие планы. Я убеждена, что их реализация еще больше сблизит наши страны и укрепит взаимодействие в сфере культуры. Участие в заседании подкомиссии принимают наши коллеги, ответственные за ключевые направления сотрудничества, а также представители ведущих российских учреждений культуры. В ходе мероприятия мы предлагаем обсудить ключевые вопросы нашего партнерства и обменные мероприятия, вопросы кинематографии, библиотечное дело, а также образование в сфере культуры", – сказала Ольга Любимова.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, направленных на дальнейшее развитие взаимодействия. Руководители культурных учреждений двух стран представили промежуточные результаты совместной работы и обозначили перспективные направления сотрудничества. Участники встречи обсудили возможные совместные проекты в кинематографии, библиотечном и музейном деле, подготовке кадров для учреждений культуры.

Фото: gov.kz

В рамках заседания подкомиссии была подписана Дорожная карта по повышению эффективности сотрудничества между Казахской национальной академией искусств имени Темирбека Жургенова и Российским институтом театрального искусства – ГИТИС. Документ включает широкий спектр совместных инициатив в области подготовки специалистов по актерскому мастерству, сценической речи, хореографии, театральному менеджменту и продюсированию.

Фото: gov.kz

Одновременно с этим в Москве стартовали Дни культуры Казахстана в России. В рамках двусторонней встречи Аида Балаева поблагодарила министра культуры Российской Федерации Ольгу Любимову за поддержку, оказанную в организации и проведении серии мероприятий.

10 октября Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным в Душанбе.

Айсулу Омарова
