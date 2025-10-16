Как оформить вид на жительство в Казахстане: инструкция
Фото: pexels
Полиция 16 октября 2025 года рассказала, как оформить вид на жительство в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
В Министерстве внутренних дел (МВД) отметили, что иностранные граждане, временно прибывающие в Казахстан с визой на постоянное проживание, а также прибывшие из стран с безвизовым режимом и этнические казахи, могут получить разрешение на постоянное проживание, обратившись в органы внутренних дел.
Необходимые документы:
- заявление-анкета
- паспорт (копия и подлинник)
- документ, подтверждающий платежеспособность
- справка об отсутствии судимости
- нотариально удостоверенное согласие ребенка (от 14 до 18 лет)
- документ, подтверждающий место проживания (договор аренды или иное)
- медицинская справка (форма 028/у)
- фотография размером 35×45 мм
- квитанция об оплате государственной пошлины.
"Срок действия документов, указанных в пунктах 3, 4 и 7 – не более 180 календарных дней. Важно: документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на казахский или русский язык и нотариально заверены. Документы, выданные иностранными органами, принимаются только при наличии легализации, если иное не предусмотрено международными договорами", – отметили в МВД.
После положительного решения иностранец регистрируется по месту жительства и получает вид на жительство в Казахстане, который подтверждает его право на постоянное проживание в стране.
2 октября 2025 года стало известно, что из Казахстана с начала года выдворили 10 138 иностранных граждан.
