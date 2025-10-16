#АЭС в Казахстане
Общество

Как оформить вид на жительство в Казахстане: инструкция

паспорт в руке, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 14:58 Фото: pexels
Полиция 16 октября 2025 года рассказала, как оформить вид на жительство в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве внутренних дел (МВД) отметили, что иностранные граждане, временно прибывающие в Казахстан с визой на постоянное проживание, а также прибывшие из стран с безвизовым режимом и этнические казахи, могут получить разрешение на постоянное проживание, обратившись в органы внутренних дел.

Необходимые документы:

  1. заявление-анкета
  2. паспорт (копия и подлинник)
  3. документ, подтверждающий платежеспособность
  4. справка об отсутствии судимости
  5. нотариально удостоверенное согласие ребенка (от 14 до 18 лет)
  6. документ, подтверждающий место проживания (договор аренды или иное)
  7. медицинская справка (форма 028/у)
  8. фотография размером 35×45 мм
  9. квитанция об оплате государственной пошлины.
"Срок действия документов, указанных в пунктах 3, 4 и 7 – не более 180 календарных дней. Важно: документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на казахский или русский язык и нотариально заверены. Документы, выданные иностранными органами, принимаются только при наличии легализации, если иное не предусмотрено международными договорами", – отметили в МВД.

После положительного решения иностранец регистрируется по месту жительства и получает вид на жительство в Казахстане, который подтверждает его право на постоянное проживание в стране.

2 октября 2025 года стало известно, что из Казахстана с начала года выдворили 10 138 иностранных граждан.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
