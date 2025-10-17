Импортозамещение по-костанайски: как конфеты и вафли помогают развивать экономику Казахстана

В любой конфете или печенье есть доля импортного сырья. Речь о кондитерских жирах, сахаре, сгущенном молоке. Корреспондент Zakon.kz выяснил, как государство стимулирует отечественных переработчиков на замещение этого импорта.

Из длинного списка сырья для изготовления кондитерских изделий Казахстан не может производить только какао-бобы. Хотя линии по полному циклу переработки этого сырья в стране есть, и работают они далеко не первый десяток лет.

Все остальные составляющие рецептов конфет и печенья вполне можно получить за счет внутренних резервов. Пока в длинной цепи от растениеводов до кондитеров есть разрывы, но все равно с каждым годом импортных звеньев становится все меньше. В том числе благодаря господдержке.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Костанайская кондитерская фабрика, как одна из крупнейших в Казахстане, вынуждена маневрировать между поставщиками в поисках наилучших предложений. Как отмечает глава предприятия Тимур Садыков, рост цен на импортные составляющие производимой продукции повышает риски стабильной работы компании. Поэтому один из новых проектов по расширению мощностей ориентирован на мучные кондитерские изделия. Инвесторов поддержал акимат Костанайской области, выделив льготный заем через СПК "Тобол". Поначалу это решение вызвало немало вопросов со стороны депутатов областного маслихата. Но перспективы такого развития перевесили все контраргументы.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

В сегменте мучных кондитерских изделий проще находить отечественных поставщиков и нивелировать проблемы, возникающие с импортом. В последние годы это не только ценовые скачки, но и сложности с логистикой – на доставку теперь нужно больше не только средств, но и времени.

"Мы много лет работаем на казахстанской муке, также используем глюкозный сироп и патоку отечественного производства. Недавно пошли первые поставки казахстанского сахара. Пока не можем найти поставщика сгущенного молока и кондитерских жиров. Нам нужны технологичные жиры, которые в Казахстане не производят. А вот по сгущенному молоку ведем постоянную работу с технологами компаний-переработчиков. Но пока это сырье не проходит по качественным характеристикам", – отметил глава костанайской кондитерской фабрики Тимур Садыков.

Работа технологов кондитерской фабрики и предприятий-поставщиков сырья идет постоянно. Стороны обсуждают качественные характеристики продукции, ищут технологические решения в достижении поставленных задач.

Например, специалисты в области пищевой промышленности отмечают, что в случае со сгущенным молоком вопрос стоит не в самих переработчиках, а в целом в принципах построения цепочки от молочных ферм до кондитерских фабрик.

В Казахстане в целом, и в Костанайской области в частности, уже много лет наблюдается дефицит качественного сырого молока. Объемы производства молочно-товарных ферм не покрывают потребности заводов-переработчиков. Вход в этот бизнес довольно дорогой, а удешевить себестоимость производства сырого молока можно только за счет масштабов. На крупных фермах, по признанию костанайских специалистов, себестоимость литра можно уронить до 150-170 тенге. Сегодня в среднем это около 200 тенге за литр.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Дефицит сырья требует от переработчиков привлечение молока с подворных хозяйств, где качество оставляет желать лучшего даже в случаях, если сельчане объединяются в кооперативы.

Потому в Минсельхозе уже не первый год стимулируют проекты по строительству современных молочно-товарных ферм (МТФ), в том числе в Костанайской области. За счет автоматизации процессов, применения современных технологий доения и подбора рациона кормов качество молока с таких ферм будет выше, чем сегодня в среднем по региону.

"Те молочно-товарные фермы, что сегодня строят в Костанайской области, могут потенциально стать поставщиками сырья для переработчиков, которые будут производить сыры и сухое молоко, в том числе для кондитерских предприятий. Программа по строительству МТФ промышленного типа позволит получать молоко, которое дойдет до переработчика, не увидев света и воздуха – после дойки будет поступать сразу в танкер-охладитель. Продукты переработки такого сырья будут отвечать международным стандартам", – отметил вице-министр сельского хозяйства Казахстана Азат Султанов.

И сегодня казахстанские инвесторы и владельцы уже существующих молочно-товарных ферм активно работают над созданием новых предприятий или расширением действующих.

Уже в ближайший год на территории Костанайской области производство сырого фермерского молока планируют увеличить на тысячи тонн в сутки. Заводам нужны эти объемы для запуска в полную силу производственных линий по выпуску товаров глубокой переработки – сыры, сухое и сгущенное молоко, а также другое сырье для дальнейшей переработки.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании призвал поддерживать такие инициативы. Это во многом обеспечит стабильность на внутреннем рынке и повысит экспортный потенциал Казахстана.