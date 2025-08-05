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Финансы

Теневая экономика Казахстана: борьба за миллиарды

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 11:50 Фото: Zakon.kz
Доля теневого сектора в ВВП Казахстана за последнее десятилетие заметно снизилась, но в некоторых отраслях проблема остается острой. Государство усиливает борьбу, внедряя цифровые технологии и ужесточая контроль, но до целевых показателей еще далеко, сообщает Zakon.kz.

Главные очаги теневой экономики

Согласно последнему анализу от БНС АСПиР РК, в 2024 году общая доля ненаблюдаемой экономики (ННЭ) в ВВП Казахстана составила 18,31%. Это значительный показатель, который, однако, продолжает сокращаться. Наибольший вклад в этот показатель вносят следующие секторы:

  • Производство услуг: на этот сектор приходится 13,13% ННЭ, что в 2,5 раза больше, чем в производстве товаров. Ключевым драйвером здесь остается оптовая и розничная торговля, на которую приходится 2,65% от общего объема ННЭ.
  • Производство товаров: доля ННЭ составляет 5,18%. В этом секторе лидером является сельское, лесное и рыбное хозяйство с показателем 2,52%, что свидетельствует о высоком уровне неформальной занятости.

Особого внимания заслуживает незаконная экономика (НЗЭ – часть теневой экономики, охватывающая строго противозаконную деятельность, например, торговлю наркотиками, контрабанду, торговлю людьми, подделку товаров, -прим.ред.), доля которой в 2024 году составила 0,92%. Наиболее проблемными областями являются обрабатывающая промышленность (0,45%) и оптовая и розничная торговля (0,24%).

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Анализ по годам: десятилетие борьбы

С 2013 по 2024 год Казахстан демонстрирует стабильный прогресс в сокращении теневого сектора. Общая тенденция показывает снижение доли ННЭ как в производстве товаров, так и в услугах.

  • Производство товаров: доля ННЭ сократилась с 8,9% в 2013 году до 5,18% в 2024 году. Это результат усиления контроля и цифровизации.
  • Производство услуг: здесь снижение еще более заметно: с 21,35% в 2015 году до 13,13% в 2024 году.

Наибольший успех достигнут в таких отраслях, как строительство (снижение с 1,44% до 0,51%) и транспорт и складирование (с 3,74% до 1,29%). Эти успехи во многом обусловлены внедрением электронных систем и повышением прозрачности государственных закупок.

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Стратегия Казахстана по борьбе с теневой экономикой

Казахстан борется с теневой экономикой через комплексный подход, направленный на системное снижение ее доли в ВВП с 23% в 2019 году до планируемых 15%. Сейчас действует "Комплексный план мероприятий на 2023–2025 годы", который включает усиление контроля за финансовыми операциями, развитие цифровых технологий для отслеживания транзакций, ужесточение налогового администрирования и таможенного контроля, а также меры по снижению использования наличных средств.

Системные меры включают установление порогов для мобильных переводов, что помогает выявлять сомнительные операции; борьбу с налоговым дроблением бизнеса, который создает искусственные налоговые льготы и нарушает честную конкуренцию; а также внедрение ключевых показателей эффективности (KPI) по противодействию теневой экономике в планы развития государственных органов.

Государство также предпринимает силовые меры, такие как конфискация преступных доходов, блокировка мошеннических сайтов и усиление финансового мониторинга. Кроме того, предлагается переход от политики давления к стимулированию прозрачности, путем снижения налоговой нагрузки на зарплаты, улучшения социальной защиты и продвижения преимуществ официального ведения бизнеса, что способствует добровольному выводу деятельности из тени.

Для наиболее подверженных отраслям, таким как оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, строительство и здравоохранение, разрабатываются специфические дорожные карты.

В конце отметим, что общий объем теневой экономики в мире оценивается в 12,5 трлн долларов США.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что теневая экономика в Казахстане находится в торговле, сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании.

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Андрей Зубов
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