"Иногда кажется, что сделал не все": житикаринский пожарный о страхе, риске и настоящем мужестве

Огонь одновременно завораживает и пугает. Но есть люди, готовые идти навстречу пламени, рискуя собственной жизнью ради спасения других. Стать таким человеком в детстве мечтал и сельский мальчишка Амангали Айсаринов.

А сегодня он командир отделения пожарной части №12 города Житикары, сообщает Zakon.kz.

"Я с детства мечтал быть пожарным. Окончил школу, поступил в колледж, где получил специальность инженера-энергетика. Затем была служба в армии, после которой я решил пойти служить в МЧС", – рассказывает пожарный.

Служба в армии закалила его характер и дух, сделала более дисциплинированным и укрепила желание добиться воплощения своей детской мечты в реальность. И вот заявление подано, медицинская комиссия пройдена, и в 2020 году Амангали впервые переступил порог пожарной части, имея только общее представление о том, как бороться с пожарами. Уже во время реальных возгораний шаг за шагом начинающий специалист постигал пожарную науку.

Фото из личного архива Амангали Айсаринова

"Одно дело выучить теорию, а другое – практический опыт, его я набирал, выезжая на пожары. Меня обучали более опытные, старшие коллеги. Во время первого выезда было немного страшно. Но я понимал, что в первую очередь нужно слушать начальника караула и четко выполнять поставленные им задачи. И тогда все будет хорошо, ведь тушение возгорания – это командная работа". Амангали Айсаринов

По его словам, каждый выезд – это сплоченная командная работа. Все, кто работает в смене, должны работать слаженно и дружно. Важно не просто слушать, а слышать и понимать друг друга. Пожарная часть оснащена оборудованием, без которого невозможно обойтись во время тушения возгорания, но своими главными помощниками Амангали называет пожарный ствол и дыхательный аппарат, с которыми огнеборец чувствует уверенность в своих силах и готов к спасению людей.

"Сегодня страха перед выездом нет. Но он иногда начинает закрадываться, когда заходишь в задымленное здание с нулевой видимостью. В такие моменты важно не поддаваться эмоциям, а действовать по инструкции. И это помогает спасти других и себя. Я понимаю, что люди на меня надеются, и эти мысли придают мне больше сил". Амангали Айсаринов

Уже три года Айсаринов является командиром отделения, а сейчас исполняет обязанности начальника караула, и у него в подчинении шесть человек. Вместе с ними он выезжает на все пожары, руководит процессом.

"В моей карьере самые опасные моменты – это пожары в жилых домах, внутри которых находились люди. Там каждая секунда является решающей. И в такие моменты чувствуешь, насколько важна твоя работа. За время службы я вынес главный для себя урок, что нужно ценить каждую жизнь и понимать, насколько важна командная работа". Амангали Айсаринов

Он считает, что одному пожарному не справиться с огнем. Только работая в команде, можно преодолеть сильные бедствия. И добавляет, что пожарная команда всегда выкладывается по максимуму, но бывают ситуации, когда кажется, что ты недостаточно что-то сделал, и это тяжелый момент для Амангали. Но даже самые непростые ситуации он называет опытом, анализируя который он делает для себя выводы и самосовершенствуется как специалист.

"8 декабря 2024 года мы выезжали на пожар в многоквартирном доме. Для меня это был непростой пожар, так как с большим количеством паникующих людей сложно работать, но мы действовали слаженно и оперативно. Организовали эвакуацию 15 человек, из которых было пятеро детей. В задымленной квартире обнаружили женщину, вынесли ее на свежий воздух, оказали первую доврачебную помощь, после передали врачам". Амангали Айсаринов

Пожарный признается, что нередко после тяжелых выездов дежурная смена и члены его команды чувствуют усталость и напряжение. Но они всегда поддерживают друг друга. Амангали считает, что важно разговаривать с личным составом, все обсуждать, чтобы никто из коллег не держал переживания внутри себя. Он делает это, несмотря на собственную усталость.

Во время дежурства по графику у пожарных есть время для обязательной физической подготовки. Но даже в выходные дни Амангали занимается дома, ходит на тренировки по единоборствам, играет в футбол. Все это помогает ему всегда быть в хорошей физической форме. Он с уверенностью говорит о том, что не променяет свою напряженную работу на более спокойную.

"Буду служить в пожарной части до пенсии, потому что быть огнеборцем – мое призвание. Хотя наша работа – это ежедневные риски, но моя семья мной гордится. Конечно, родители и супруга волнуются, без этого никак. Я чувствую огромную поддержку от своей семьи, и это дает мне дополнительный стимул. А борьба с огнем и помощь людям – дело моей жизни". Амангали Айсаринов

Фото из личного архива Амангали Айсаринова

А накануне профессионального праздника, Дня спасателя, житикаринский пожарный получил благодарственное письмо от министра по ЧС Чингиса Аринова. Награда для него была неожиданной, но приятной. Она стала еще одним подтверждением того, что его труд важен и высоко оценен. Амангали можно смело назвать "Адал азамат" – человеком, который добросовестно и честно трудится.

Но себя он героем не считает. По его выражению, он просто вместе с коллегами делает свою работу. Когда удается спасти человека, дом или животное, он чувствует гордость за себя и свою команду. А мечта его проста: чтобы пожары случались реже, а люди серьезнее относились к своей безопасности.