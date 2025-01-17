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Общество

Бесплатная экстренная помощь: к казахстанцам с важной информацией обратился Минздрав

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 10:34 Фото: primeminister.kz
Министерство здравоохранения Казахстана сегодня обратилось к гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Ее 17 января 2025 года ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

"Вся экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС", – заявили в пресс-службе МЗ РК.

В каких случаях можно обращаться за помощью экстренной службы?

Как уточнили в Минздраве, в случае обострения хронического или социально значимого заболевания, признаков ОРВИ, либо травм казахстанцы всегда могут обратиться:

  • в фильтр-кабинет или к дежурному врачу своей или близлежащей поликлиники;
  • в приемное отделение близлежащей больницы;
  • вызвать скорую помощь.

Будут ли меня обследовать и лечить, если я обращусь экстренно в поликлинику или больницу?

"Да. Все, что необходимо для стабилизации состояния здоровья, будет оказано вам полностью бесплатно – в пакете ГОБМП. В том числе необходимые обследования и консультации узких специалистов для верификации диагноза и определения тактики лечения, при необходимости – лекарственное обеспечение, согласно утвержденному перечню, и госпитализация в круглосуточный стационар".Пресс-служба МЗ РК

Если граждане стоят на Д-учете по социально значимому или хроническому заболеванию, с которым обратились за экстренной помощью, им будут продолжать оказывать медуслуги в пакете ГОБМП.

"Реабилитационная помощь пациентам с диагнозом "туберкулез" также оказывается в пакете ГОБМП", – напомнили в пресс-службе МЗ РК.

16 января 2025 года стало известно, что в Казахстане изменят подходы и методики выявления ВИЧ-инфекции.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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