Взносы на ОСМС для самозанятых составят 1% с 2026 года

Министр здравоохранения приказом от 13 октября 2025 года внесла изменения в Правила и сроки исчисления и перечисления отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование, сообщает Zakon.kz.

Согласно поправкам, взносы физических лиц, применяющих специальный налоговый режим для самозанятых, определены в размере 1% от объекта исчислений взносов. Удержание и перечисление таких взносов будет осуществляться оператором интернет-платформы.

Также установлено, что ежемесячный доход, принимаемый для исчисления взносов физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, ограничен 20-кратным размером минимальной заработной платы.

Кроме того, определено, что в случае неуплаты отчислений и (или) взносов лица получают медицинскую помощь в системе ОСМС не более 3 месяцев с момента прекращения уплаты таких отчислений и (или) взносов.

Лица, которые непрерывно уплачивали взносы и (или) за них уплачивали отчисления в течение 60 месяцев (за исключением лиц, за которых взносы уплачивает государство), в случае неуплаты отчислений и (или) взносов сохраняют право на получение медицинской помощи в системе ОСМС на срок не более 6 месяцев с момента прекращения уплаты отчислений и (или) взносов. При этом, указанные лица не освобождаются от уплаты взносов в фонд за неуплаченный период.

На основании данных из информационной системы Министерства здравоохранения фонд ежемесячно в течение двух рабочих дней месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата обращения лиц, освобожденных от уплаты взносов в фонд, определенных подпунктом 2) пункта 1 статьи 26-1 Закона, за медицинской помощью в системе ОСМС, по месту их прикрепления к организации первичной медико-санитарной помощи, формирует потребность в количестве таких лиц.

Заявка о потребности в бюджетных средствах в виде взносов государства из республиканского бюджета на ОСМС за лиц, освобожденных от уплаты взносов в фонд, ежемесячно направляется Государственной корпорацией в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения данных из информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Заявка о потребности в бюджетных средствах в виде взносов государства из местного бюджета на ОСМС за лиц, зарегистрированных в качестве безработных, за исключением лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места или направленных на профессиональное обучение на рабочем месте у работодателя, ежемесячно направляется Государственной корпорацией в местные исполнительные органы в течение трех рабочих дней со дня получения данных из информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Уполномоченный орган на основе заявки в течение первых пяти рабочих дней текущего месяца осуществляет перечисление денежных средств в пределах сумм, предусмотренных индивидуальным планом финансирования по платежам за отчетный период, на счет фонда платежными поручениями в разрезе категорий лиц, освобожденных от уплаты взносов.

Уполномоченный орган после перечисления денежных средств направляет в фонд информацию с указанием категорий и количества лиц, освобожденных от уплаты взносов.

Местные исполнительные органы на основе заявки в течение первых пяти рабочих дней текущего месяца осуществляют перечисление денежных средств в пределах сумм, предусмотренных индивидуальными планами финансирования по платежам за отчетный период, на счет фонда платежными поручениями с указанием в платежном поручении категории и количества лиц, освобожденных от уплаты взносов.

Также в правила добавлена новая норма:

Заявки о потребности в бюджетных средствах в виде взносов государства из местного бюджета на ОСМС за неработающих лиц, не отчисляющих обязательные пенсионные взносы в течение последних трех месяцев и относящихся к кризисному или экстренному уровням социального благополучия, ежемесячно направляются фондом в местные исполнительные органы в течение трех рабочих дней со дня формирования потребности.

Местные исполнительные органы в течение пяти рабочих дней после получения заявки о потребности осуществляют перечисление денежных средств в пределах сумм, предусмотренных индивидуальными планами финансирования по платежам за отчетный период, на счет фонда платежными поручениями в разрезе категорий лиц, освобожденных от уплаты взносов с указанием в платежных поручениях категории и количества лиц, освобожденных от уплаты взносов.

В случае выбытия потребителя медицинских услуг из одной из категорий лиц у него возникает обязанность по уплате взносов на ОСМС в качестве плательщика взносов на ОСМС. При этом местные исполнительные органы обязаны уплачивать взносы на ОСМС за такое лицо ежемесячно до конца текущего календарного года в установленном законодательством размере.

Установлено, что в случае недостаточности бюджетных средств по плану финансирования за отчетный период на взносы государства на ОСМС за лиц, освобожденных от уплаты взносов, согласно фактической потребности, перечисление недостающей суммы денежных средств осуществляется до 25 числа текущего месяца с учетом внесенных изменений в планы финансирования по платежам уполномоченным органом, местными исполнительными органами.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

