Общество

Никто не взламывал – Минцифры об утечке данных 16 млн казахстанцев

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 12:09 Фото: Zakon.kz
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев 21 октября 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал утечку персональных данных 16 млн казахстанцев, произошедшую в июне текущего года, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, большая часть информации была украдена в 2022 году.

"В ходе проверки были выявлены отдельные признаки, как это могло произойти. В том числе, рассматривается такая версия, что это могло уйти с легальных учетных записей. Я хочу сказать, что никто его не взламывал", – сказал Мусалиев.

Он уточнил, что есть версия, что информация была украдена человеком, имеющим официальный доступ к персональным данным.

"То есть, человек, имеющий официальный доступ туда, логин и пароль, или были переданы третьим лицам, или кем-то украдены, и, таким образом, вся база была выкачена. То есть, вот такая версия есть. И дальнейшие все материалы были переданы соответствующим органам. Тайна следствия есть, и поэтому информацию еще нам не доводили. Следствие еще идет", – отметил спикер.

В июне было публиковали официальное заявление ЦАРКА об утечке данных 16 млн человек.

Азамат Сыздыкбаев
