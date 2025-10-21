Возможность установки базовых станций операторами связи без согласия жителей рассмотрят в Мажилисе

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев 21 октября 2025 года рассказал о дальнейшей судьбе инициативы по наделению операторов связи полномочиями устанавливать базовые станции без согласия жителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая инициатива озвучивалась еще в мае 2025 года.

"Сейчас эта инициатива рассматривается государственными органами. Законодательная инициатива с нашей стороны была, но она вызвала очень много сопротивления и аргументов. С другой стороны, думаю, мы дальше эти вопросы будем рассматривать в Мажилисе", – сказал Мусалиев.

Оценивая реальность поддержки инициативы на законодательном уровне, он подчеркнул, что здесь все зависит от общественного мнения.

"Если общество – большая его часть – захочет этого, думаю, это реально. Ожидаем, что уже в декабре будет рассматриваться в Мажилисе", – добавил спикер.

В мае мы писали, что операторы связи могут получить возможность устанавливать базовые станции в многоквартирных домах без согласия собственников квартир, которое требуется сейчас.