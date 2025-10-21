Возможность установки базовых станций операторами связи без согласия жителей рассмотрят в Мажилисе
Фото: pexels
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев 21 октября 2025 года рассказал о дальнейшей судьбе инициативы по наделению операторов связи полномочиями устанавливать базовые станции без согласия жителей, передает корреспондент Zakon.kz.
Такая инициатива озвучивалась еще в мае 2025 года.
"Сейчас эта инициатива рассматривается государственными органами. Законодательная инициатива с нашей стороны была, но она вызвала очень много сопротивления и аргументов. С другой стороны, думаю, мы дальше эти вопросы будем рассматривать в Мажилисе", – сказал Мусалиев.
Оценивая реальность поддержки инициативы на законодательном уровне, он подчеркнул, что здесь все зависит от общественного мнения.
"Если общество – большая его часть – захочет этого, думаю, это реально. Ожидаем, что уже в декабре будет рассматриваться в Мажилисе", – добавил спикер.
В мае мы писали, что операторы связи могут получить возможность устанавливать базовые станции в многоквартирных домах без согласия собственников квартир, которое требуется сейчас.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript