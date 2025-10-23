Цифровая революция на дорогах: как Казахстан внедряет новые стандарты качества и прозрачности

В последнее воскресенье октября в нашей стране будут чествовать тех, кто вносит неоценимый вклад в развитие транспортной инфраструктуры Казахстана, – работников автодорожной отрасли.

День работников автодорожной отрасли призван напомнить об огромной значимости труда инженеров, строителей, механиков, лаборантов, операторов и всех, кто обеспечивает движение и развитие дорожной сети республики.

На данный момент развитие дорожной отрасли невозможно без внедрения технологий. В этом направлении Казахстан демонстрирует уверенное движение вперед, в том числе благодаря цифровой трансформации, которую реализует РГП "Национальный центр качества дорожных активов" при Комитете автомобильных дорог Министерства транспорта РК.

Контроль, охватывающий всю страну

Сеть автомобильных дорог Казахстана составляет 185 000 км, и каждый участок требует контроля, оценки и поддержки. Именно этим и занимается НЦКДА, обеспечивая стопроцентный охват дорожной сети экспертизой качества.

На сегодня центр представлен 20 филиалами во всех регионах страны. Ежегодно проводится диагностика более 20 000 км дорог, осуществляется 5500 ведомственных экспертиз проектов среднего ремонта, а в лабораториях выполняется 217 видов испытаний дорожно-строительных материалов и работ.

Цифровые решения – новая основа отрасли

Одной из ключевых задач НЦКДА стало внедрение цифровых технологий, которые кардинально меняют подход к управлению качеством. Центр реализует уникальные IT-разработки, не имеющие аналогов в странах Центральной Азии:

• KazRoadLab – единая цифровая платформа экспертизы: все результаты лабораторных исследований хранятся в электронной базе и доступны в режиме онлайн.

Фото: НЦКДА

• Штрихкодирование проб – система маркировки, которая исключает влияние человеческого фактора и делает лабораторные испытания анонимными и объективными.

Фото: НЦКДА

• Smart Road Diagnostic System (SRDS) – искусственный интеллект, распознающий дефекты дорожного полотна и автоматизирующий диагностику на уровне мировых стандартов.

Фото: НЦКДА

• KazRoad VR – виртуальный тренажер для обучения специалистов в безопасной цифровой среде, но без отрыва от производства.

Фото: НЦКДА

• КИД KRL – система автоматизации исполнительной документации, обеспечивающая прозрачность на всех этапах проекта.

Прозрачность и доверие – главные принципы

Каждое из этих решений направлено не только на повышение качества, но и на снижение коррупционных рисков. Использование цифровых инструментов позволяет обеспечить максимально прозрачный контроль на всех стадиях: от взятия пробы до выдачи заключения.

Созданная цифровая экосистема охватывает весь цикл дорожного строительства и ремонта, позволяя точно, быстро и объективно принимать решения, на которые опирается вся отрасль.

Качество – это ответственность

Работа, которую выполняет НЦКДА, может быть не всегда заметна, но она имеет прямое влияние на безопасность миллионов людей. От точности измерений, анализа материалов и достоверности экспертиз зависит состояние дорог, по которым ежедневно передвигаются граждане, грузы и службы жизнеобеспечения.

В День работников автодорожной отрасли особенно важно отметить вклад не только строителей, но и тех, кто стоит на страже качества: инженеров, лаборантов, цифровых специалистов. Их труд – основа доверия к дорогам, по которым движется вся страна.

Труд ради процветания страны

Цифровая трансформация дорожной отрасли – это реальность, которую создают специалисты НЦКДА уже сегодня. Центр продолжает работу над новыми технологиями, расширяет возможности платформ и обучает новое поколение профессионалов.

Каждый километр дороги должен быть не только проложен, но и проверен. Именно эту задачу решает НЦКДА, и именно ради этого ежедневно трудятся настоящие профессионалы своего дела.

Национальный центр качества дорожных активов поздравляет всех работников отрасли с профессиональным праздником! Пусть наши дороги всегда будут ровными, а работа – оцененной по достоинству!