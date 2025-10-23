#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.53
623.94
6.59
Общество

Цифровая революция на дорогах: как Казахстан внедряет новые стандарты качества и прозрачности

цифровая революция на дорогах, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 10:03 Фото: НЦКДА
В последнее воскресенье октября в нашей стране будут чествовать тех, кто вносит неоценимый вклад в развитие транспортной инфраструктуры Казахстана, – работников автодорожной отрасли.

День работников автодорожной отрасли призван напомнить об огромной значимости труда инженеров, строителей, механиков, лаборантов, операторов и всех, кто обеспечивает движение и развитие дорожной сети республики.

На данный момент развитие дорожной отрасли невозможно без внедрения технологий. В этом направлении Казахстан демонстрирует уверенное движение вперед, в том числе благодаря цифровой трансформации, которую реализует РГП "Национальный центр качества дорожных активов" при Комитете автомобильных дорог Министерства транспорта РК.

Контроль, охватывающий всю страну

Сеть автомобильных дорог Казахстана составляет 185 000 км, и каждый участок требует контроля, оценки и поддержки. Именно этим и занимается НЦКДА, обеспечивая стопроцентный охват дорожной сети экспертизой качества.

На сегодня центр представлен 20 филиалами во всех регионах страны. Ежегодно проводится диагностика более 20 000 км дорог, осуществляется 5500 ведомственных экспертиз проектов среднего ремонта, а в лабораториях выполняется 217 видов испытаний дорожно-строительных материалов и работ.

Цифровые решения – новая основа отрасли

Одной из ключевых задач НЦКДА стало внедрение цифровых технологий, которые кардинально меняют подход к управлению качеством. Центр реализует уникальные IT-разработки, не имеющие аналогов в странах Центральной Азии:

KazRoadLab – единая цифровая платформа экспертизы: все результаты лабораторных исследований хранятся в электронной базе и доступны в режиме онлайн.

Фото: НЦКДА

Штрихкодирование проб – система маркировки, которая исключает влияние человеческого фактора и делает лабораторные испытания анонимными и объективными.

Фото: НЦКДА

Smart Road Diagnostic System (SRDS) – искусственный интеллект, распознающий дефекты дорожного полотна и автоматизирующий диагностику на уровне мировых стандартов.

Фото: НЦКДА

KazRoad VR – виртуальный тренажер для обучения специалистов в безопасной цифровой среде, но без отрыва от производства.

Фото: НЦКДА

КИД KRL – система автоматизации исполнительной документации, обеспечивающая прозрачность на всех этапах проекта.

Прозрачность и доверие – главные принципы

Каждое из этих решений направлено не только на повышение качества, но и на снижение коррупционных рисков. Использование цифровых инструментов позволяет обеспечить максимально прозрачный контроль на всех стадиях: от взятия пробы до выдачи заключения.

Созданная цифровая экосистема охватывает весь цикл дорожного строительства и ремонта, позволяя точно, быстро и объективно принимать решения, на которые опирается вся отрасль.

Качество – это ответственность

Работа, которую выполняет НЦКДА, может быть не всегда заметна, но она имеет прямое влияние на безопасность миллионов людей. От точности измерений, анализа материалов и достоверности экспертиз зависит состояние дорог, по которым ежедневно передвигаются граждане, грузы и службы жизнеобеспечения.

В День работников автодорожной отрасли особенно важно отметить вклад не только строителей, но и тех, кто стоит на страже качества: инженеров, лаборантов, цифровых специалистов. Их труд – основа доверия к дорогам, по которым движется вся страна.

Труд ради процветания страны

Цифровая трансформация дорожной отрасли – это реальность, которую создают специалисты НЦКДА уже сегодня. Центр продолжает работу над новыми технологиями, расширяет возможности платформ и обучает новое поколение профессионалов.

Каждый километр дороги должен быть не только проложен, но и проверен. Именно эту задачу решает НЦКДА, и именно ради этого ежедневно трудятся настоящие профессионалы своего дела.

Национальный центр качества дорожных активов поздравляет всех работников отрасли с профессиональным праздником! Пусть наши дороги всегда будут ровными, а работа – оцененной по достоинству!

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Почему молодежи стоит обратить внимание на одну из ключевых профессий Казахстана
12:12, 22 октября 2025
Почему молодежи стоит обратить внимание на одну из ключевых профессий Казахстана
В Акмолинской области подвели итоги развития агропромышленного комплекса
13:17, 13 декабря 2022
В Акмолинской области подвели итоги развития агропромышленного комплекса
Ассоциация развития атомной индустрии (AIDA) открыла мурал в честь Дня работников атомной отрасли Казахстана
16:12, 04 октября 2024
Ассоциация развития атомной индустрии (AIDA) открыла мурал в честь Дня работников атомной отрасли Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: