Почему молодежи стоит обратить внимание на одну из ключевых профессий Казахстана

Каждое последнее воскресенье октября в Казахстане отмечают День работников автодорожной отрасли – это праздник людей, без которых невозможно движение страны.

Инженеры, проектировщики, лаборанты и механики каждый день обеспечивают работу тысяч километров дорог Казахстана. Сегодня профессия дорожника является одной из самых привлекательных: она дает стабильную зарплату, уверенность в завтрашнем дне и гордость за вклад в будущее страны.

Фото: НЦКДА

По данным АО "КаздорНИИ", только за 2024 год в дорожной сфере зафиксирован дефицит более 1,5 тыс. специалистов. Не хватает как инженеров и техников, так и рабочих: водителей спецтехники, операторов, лаборантов.

При этом протяженность автодорог Казахстана превышает 185 тыс. км, страна входит в десятку крупнейших в мире по площади. Масштаб требует постоянного развития инфраструктуры, новых транспортных коридоров и проектов. Однако без квалифицированных кадров эти планы невозможно реализовать.

Как формируют новое поколение дорожников

Важную роль в подготовке молодых кадров играет Национальный центр качества дорожных активов (НЦКДА). Центр активно развивает профориентацию среди школьников и студентов. Только за последние годы проведено более 8 тыс. встреч с учащимися по всей стране.

Фото: НЦКДА

В 2024-2025 учебном году специалисты Центра организовали около 650 мероприятий, включая дни открытых дверей в лабораториях, лекции и мастер-классы в школах и колледжах. Кроме того, студенты могут пройти оплачиваемую практику – в среднем по 85 тыс. тенге в месяц. Уже более 200 студентов получили этот опыт, и 21 из них был принят на постоянную работу в Центр.

Одним из ключевых направлений развития отрасли стала разработка новой группы образовательных программ – "Транспортное строительство" и "Транспортные сооружения". Программы охватывают строительство автомобильных и железных дорог, мостов, тоннелей и аэродромов.

Фото: НЦКДА

Государство поддерживает подготовку кадров, выделяя образовательные гранты на всех уровнях: от бакалавриата до докторантуры. Проходной балл составляет всего 50, что делает поступление доступным для большинства выпускников.

Сегодня дорожников готовят девять ведущих технических вузов страны: Торайгыров университет, Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л.Б. Гончарова, Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева, Satbayev University, Карагандинский технический университет им. А. Сагинова, Международный транспортно-гуманитарный университет, ALT Университет им. М. Тынышпаева, Таразский университет им. М.Х. Дулати, Казахская головная архитектурно-строительная академия.

Почему стоит выбрать профессию дорожника

Профессия дорожника сегодня остается одной из самых перспективных в Казахстане. Она дает стабильность, достойный доход и возможность строить будущее страны своими руками. Выпускники профильных вузов находят работу быстро, ведь специалисты отрасли востребованы по всей стране. Поступить просто – проходной балл низкий, а начинающие инженеры зарабатывают сразу от 500 тысяч тенге.

Современный дорожник работает с передовыми технологиями: цифровой диагностикой, системами на базе искусственного интеллекта, планшетами и лабораторным оборудованием. Эта профессия надежна, уважаема и дает ощущение гордости, ведь по результатам труда дорожников движется вся страна.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что пора увлечения гуманитарными профессиями прошла:

Фото: НЦКДА

"Приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров-промышленников", – отмечает президент.

Сегодня более 60% государственных грантов выделяются именно на технические направления, и дорожное строительство занимает в этом списке важное место.

Инженер нового поколения

Современный дорожник – это инженер будущего, владеющий цифровыми инструментами и аналитическими методами. В лабораториях НЦКДА применяются 217 видов испытаний, включая технологии с элементами ИИ, которые позволяют точнее оценивать качество дорожных материалов.

Выбор профессии – это важное решение, которое должно основываться на реальных потребностях рынка. И сегодня дорожная отрасль Казахстана предлагает молодежи стабильность, достойные условия и возможность карьерного роста.

Дорожник – это профессия, проверенная временем и востребованная завтра. Те, кто сегодня выбирает этот путь, завтра будут строить дороги, соединяющие будущее страны.