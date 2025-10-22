"Все видели это видео!": раскрыты детали "нападения" школьника на учителя

Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева 22 октября раскрыла детали инцидента между учеником и учителем в одной из школ, сообщает Zakon.kz.

Региональный омбудсмен рассказала, что побеседовала с подростком в присутствии его отца.

"На тот момент я уже располагала информацией от администрации школы и от полиции. Моя задача была услышать версию подростка. 16 октября, стоя в коридоре в ожидании Осеннего бала, который должен был состоятся в 16:00, я с товарищем играл в настольную игру "Бейблейд", мы запускали "волчки" на арене с помощью "запускателей". Увлеченные игрой, мы не заметили, как в какой-то момент классный руководитель, зайдя со спины, выхватила из рук "арену" и ушла в зал, где шла подготовка к балу. Мы с ребятами ничего не поняли. С недоумением посмотрели ей вслед. Я собрал с пола рассыпавшиеся "волчки", положил их на стулья. В руках у меня был "запускатель". И в этот момент педагог опять резко подошла ко мне, пыталась его у меня забрать. Я не хотел отдавать, поэтому закинул ей руку за спину, пытаясь выхватить "запускатель", она отпустила свою руку и я свою. Все. Потом она ушла. Это все было на глазах других учеников. Никто не вмешивался. Никакой агрессии я не проявлял. Ни на кого не нападал", – привела Сауле Шакенева слова ученика.

Выслушав версию подростка, она с его отцом решили посмотреть видео с камеры наблюдения, написав соответствующее заявление на имя руководителя школы.

"Мы стали просматривать видео, чтобы подтвердить или опровергнуть рассказ девятиклассника. А сегодня уже все видели это видео! Разумеется, каждый сделал свой вывод..." – указала региональный омбудсмен.

Она также дополнила, что эту настольную игру "Бейблейд" школьник купил на подарочные деньги за более чем 40 тыс. тенге. После случившегося его отец, на эмоциях, выбросил игру в мусорку.

19 октября в новостях писали, что школьник напал на учителя во время осеннего бала в Павлодаре: подросток схватил женщину за шею и некоторое время удерживал.