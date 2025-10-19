#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
536.32
626.9
6.6
Общество

Школьник напал на учителя во время осеннего бала в Павлодаре

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 18:38 Фото: Zakon.kz
В Павлодаре школьник напал на учительницу во время осеннего бала, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, конфликт начался после того, как учительница сделала замечание ученику за неподобающее поведение. В ответ подросток схватил женщину за шею и некоторое время удерживал, пока другие участники мероприятия не вмешались.

Этот инцидент Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции Павлодарской области.

"По факту инцидента полицией проведена проверка. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в отношении законного представителя составлен административный материал и направлен в суд для рассмотрения", – рассказали в ведомстве.

Также поведение ученика будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Школьник застрелил одноклассника на ночной охоте в Жамбылской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Школьник ранил ножом одноклассника и учителя в Павлодаре
14:38, 13 мая 2024
Школьник ранил ножом одноклассника и учителя в Павлодаре
Во время занятия физкультурой на школьника в Актау напала собака
18:33, 09 декабря 2023
Во время занятия физкультурой на школьника в Актау напала собака
Сколько дней отдохнут школьники на осенних каникулах
10:26, 23 октября 2023
Сколько дней отдохнут школьники на осенних каникулах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: