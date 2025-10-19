Школьник напал на учителя во время осеннего бала в Павлодаре

В Павлодаре школьник напал на учительницу во время осеннего бала, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, конфликт начался после того, как учительница сделала замечание ученику за неподобающее поведение. В ответ подросток схватил женщину за шею и некоторое время удерживал, пока другие участники мероприятия не вмешались.

Этот инцидент Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции Павлодарской области.

"По факту инцидента полицией проведена проверка. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в отношении законного представителя составлен административный материал и направлен в суд для рассмотрения", – рассказали в ведомстве.

Также поведение ученика будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних.

