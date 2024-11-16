Отчима обвинили в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы в Павлодарской области

Фото: pixabay

Уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева в соцсетях опубликовала информацию о том, что в одном из районов отчим неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней падчерицы, сообщает Zakon.kz.

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