Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Отчима обвинили в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы в Павлодарской области

Отчим насиловал несовершеннолетнюю падчерицу в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 21:02 Фото: pixabay
Уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева в соцсетях опубликовала информацию о том, что в одном из районов отчим неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней падчерицы, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, девочка рассказала о своей беде классному руководителю.

"Согласно алгоритму оперативного реагирования на факты насилия учитель незамедлительно поставил в известность все уполномоченные органы, в том числе и меня как Регионального уполномоченного по правам ребенка Павлодарской области. В настоящее время потерпевшая находится в медицинском учреждении, с ней работают психологи". Сауле Шакенева

Омбудсмен также заявила, что подозреваемый задержан и водворен в ИВС по ст. 120 УК РК "Изнасилование".

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Павлодарской области.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в изнасиловании двух школьниц арестовали в Павлодаре.

Читайте также

помощь спасателей
Спасатели Семея показали, как пришли на помощь детям
Грант в университетах обещал студентам мошенник в Актобе
Грант в университетах обещал студентам мошенник в Актобе
Лихач сбил 4 пешеходов и скрылся в Алматинской области
Смертельное ДТП в Алматинской области: 18-летний водитель скрылся с места аварии
Елена Беляева
Павлодарская область 2024 год Изнасилования Преступления против несовершеннолетних Изнасилования
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание
Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание
Казахстанский фильм официально утвердили на соискание премии Оскар
Казахстанский фильм официально утвердили на соискание премии "Оскар"
Футбол Лучший игрок
Роналду забил гол-шедевр и оформил победный дубль за Португалию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: