Отчима обвинили в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы в Павлодарской области
Фото: pixabay
Уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева в соцсетях опубликовала информацию о том, что в одном из районов отчим неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней падчерицы, сообщает Zakon.kz.
Как выяснилось, девочка рассказала о своей беде классному руководителю.
"Согласно алгоритму оперативного реагирования на факты насилия учитель незамедлительно поставил в известность все уполномоченные органы, в том числе и меня как Регионального уполномоченного по правам ребенка Павлодарской области. В настоящее время потерпевшая находится в медицинском учреждении, с ней работают психологи". Сауле Шакенева
Омбудсмен также заявила, что подозреваемый задержан и водворен в ИВС по ст. 120 УК РК "Изнасилование".
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Павлодарской области.
Ранее сообщалось, что подозреваемого в изнасиловании двух школьниц арестовали в Павлодаре.
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