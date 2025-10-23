Специальные образовательные гранты предоставил 24 кандасам Кызылординский университет имени Коркыт ата

Ректор Кызылординского университета им. Коркыт ата Бейбиткуль Каримова провела отчетную встречу, посвященную годовым итогам работы и предстоящим задачам.

В главном образовательном учреждении региона уделяется особое внимание привлечению соотечественников на историческую родину и предоставлению им возможности получить образование.

В прошлом году приняли 21-го кандаса на бесплатное обучение. В текущем году председатель правления – ректор Кызылординского университета им. Коркыт ата Бейбиткуль Каримова предоставила специальные образовательные гранты соотечественникам по 20 программам бакалавриата и 4 программам магистратуры.

Фото: Кызылординский университет им. Коркыт ата

В частности, в новом учебном году значительно возросло число граждан других государств, желающих обучаться в университете им. Коркыт ата. На платный бакалавриат было принято 687, а на грант – 6 иностранных студентов. Также 6 граждан других стран поступили в магистратуру на платной основе. Уже на протяжении нескольких лет студенты из России, Узбекистана, Монголии, Китая, Таджикистана и Кыргызстана обучаются в нашем Кызылординском университете им. Коркыт ата, а в новом учебном году к этому списку добавились учащиеся из Туркменистана.

Фото: Кызылординский университет им. Коркыт ата

В рамках выполнения поручения главы государства Касы-Жомарта Токаева по реализации цифровой трансформации руководство университета приступило к полному процессу автоматизации – приобретена платформа Microsoft 365, управленческие процессы переведены в электронный формат.

Министр высшего образования и науки РК Саясат Нурбек поставил задачу развивать внешнюю академическую мобильность студентов. В связи с этим, за последние два учебных года 202 студента прошли обучение в зарубежных университетах (Польша, Бельгия, Узбекистан, Южная Корея, Китай, Турция, Кыргызстан, Азербайджан). В 2024 году университет вошел в программу ORKHUN Союза турецких университетов.

Университет стремится к максимальному участию преподавателей в грантовых и международных проектах, а также проектах по заказу государственных органов и компаний.

По сравнению с 2021 годом, количество реализованных проектов увеличилось в 3 раза (в 2021 году – 11 проектов, в 2025 году – 32 проекта).

По сравнению с 2021 годом, объем доходов от научной деятельности в 2025 году вырос в 7,7 раза (например, в 2021 году общий доход составил 107,513 млн тенге, а в 2025 году – 829,7 млн тенге).

С 2021 года в рамках поддержки молодых ученых в университете ежегодно выделяются внутренние гранты: в 2021 году – на общую сумму 10 млн тенге, в 2024 году – 20 млн тенге, в 2025 году – 30 млн тенге.

Фото: Кызылординский университет им. Коркыт ата

В университете действуют 22 молодежные организации и 11 спортивных секций. В 2024-2025 учебном году победителями республиканских предметных олимпиад стали 80 человек, победителями Студенческих игр – 32 человека, обладателями стипендии президента РК – 26 человек.

Общая численность обучающихся в 2024-2025 учебном году превышает 11,7 тыс. человек. Более 40% этого контингента являются обладателями государственных образовательных грантов. В главном образовательном центре Приаральского региона обучаются также молодые люди из Алматинской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Мангистауской, Жетысуйской, Туркестанской областей, а также городов Актобе, Атырау, Павлодар, Караганда. Все студенты, прибывшие из других регионов, обеспечены общежитиями.

Бейбиткуль Сарсемхановна отметила, что статус университета в международном образовательном пространстве значительно укрепился, а уровень конкурентоспособности значительно вырос. Для повышения узнаваемости университета и его конкурентоспособности на мировой арене руководство университета ежегодно принимает участие в глобальных университетских рейтингах.

Фото: Кызылординский университет им. Коркыт ата

В 2023 году университет впервые появился в рейтинге QS WUR, заняв место в диапазоне 1201-1400. А в 2025 году университет получил знак качества "4 звезды", продемонстрировав сильные показатели в таких областях, как обучение, эффективное управление, академическое развитие, инфраструктура, адаптация к рынку труда, международное партнерство, воздействие на окружающую среду и инклюзивность.

Кроме того, в региональном рейтинге QS Asia University Rankings-2025 Кызылординский университет им. Коркыт ата занял место в топ-541-560 среди ведущих вузов Азии. В рейтинге QS World University Rankings: Sustainability-2025 университет впервые вошел в топ-1401-1450. А в рейтинге UI GreenMetric университет находится на 1160 месте.

В 2024 году университет впервые представил показатели по влиянию на Цели устойчивого развития в рейтинге Times Higher Education Global University Impact Rankings-2025, заняв позицию 1501+, и сохранил данную позицию в 2025 году. По национальному рейтингу университет занял 7-е место среди самых востребованных вузов по версии НААР, войдя в общий топ-10 казахстанских университетов.

29 образовательных программ университета вошли в тройку лучших в Казахстане. 6 образовательных программ вошли в топ-10 рейтинга университетских программ Казахстана, проведенного Национальной палатой предпринимателей "Атамекен".

Фото: Кызылординский университет им. Коркыт ата

Также на отчетной встрече Бейбиткуль Каримова отдельно остановилась на целевых задачах на 2025-2026 учебный год. Ректор университета заявила, что в дальнейшем будут реализованы новые инициативы, способствующие укреплению человеческого капитала и научно-технологического потенциала страны. В конце встречи слушатели получили возможность задать интересующие их вопросы и обсудить предложения. Отчетная встреча транслировалась в прямом эфире через платформу "Zoom".