В Казахстане зарегистрирован первый аналог Оземпика от российской компании ГЕРОФАРМ

Компания ГЕРОФАРМ зарегистрировала в Казахстане препарат Семавик, который предназначен для лечения сахарного диабета 2 типа с комплексным действием, в том числе снижением веса, что доказано многочисленными клиническими исследованиями.

Стоит отметить, что это первый в стране аналог датского препарата Оземпик.

Действующее вещество Семавика – семаглутид регулирует в организме человека секрецию инсулина, способствует снижению глюкозы в крови, уменьшению аппетита и общей массы тела. Ранее на казахстанском рынке были представлены только два средства с семаглутидом – таблетки и шприц-ручки от компании Novo Nordisk.

"Вывод на рынок нового препарата, способного конкурировать по качеству и эффективности с продукцией глобальных производителей, но при этом доступного по цене и произведенного в рамках евразийской кооперации не только откроет новые возможности для пациентов, но и окажет существенное влияние на развитие фармацевтической отрасли Республики Казахстан" – отметил генеральный директор ГЕРОФАРМ Петр Родионов.

Фото: ГЕРОФАРМ

Препарат выпускается в инъекционной форме шприц-ручки европейского производства, которая позволяет вводить дозы 0,25 мг, 0,5 мг и 1 мг. Стоимость Семавика значительно ниже, чем существующие на рынке подобные препараты.

"Появление в Казахстане препарата российского производства Семавик – это очередной шаг в укреплении партнерских отношений между нашими странами, направленный не только на повышение качества жизни пациентов с сахарным диабетом 2 типа и ожирением, но и спасение жизни пациентов из-за его положительного влияния на работу сердечно-сосудистой системы" – добавил Петр Родионов.

Согласно статистике Министерства здравоохранения Республики Казахстан, за прошлый год количество пациентов с сахарным диабетом в стране выросло на 7,6% и достигло 523 391 человека. Причем 493 427 из них – это пациенты с СД 2-го типа.

Фото: ГЕРОФАРМ

Такая динамика напрямую связана с возрастающей проблемой ожирения в Казахстане, где избыточной массой тела страдает более половины взрослого населения, и их количество прогрессивно растет (на 10% каждые 10 лет). Учитывая, что 80–90% пациентов с СД 2 типа сталкиваются с этой проблемой, а ожирение – это основной провоцирующий фактор из-за развития инсулинорезистентности, борьба с лишним весом становится ключевой целью терапии. Именно поэтому в современном лечении все чаще применяются такие инновационные препараты, как Семавик, которые одновременно воздействуют на обе составляющие этой патологической связи.

Напомним, что ранее компания ГЕРОФАРМ локализовала в Казахстане производство инсулинов гларгин в двух дозировках: 100 МЕ/мл (в 2020 году) и 300 МЕ/мл (в 2024 году) на площадке Карагандинского фармацевтического комплекса. Следующим шагом в развитии стратегического партнерства станет реализация третьего совместного проекта: трансфер технологии производства препарата Семавик казахстанскому партнеру уже осуществлен.

ГЕРОФАРМ – международный производитель биотехнологических препаратов, присутствующий в 14 странах мира. Сегодня компания занимает первое место на рынке препаратов для лечения ожирения в России и входит в ТОП-10 производителей инсулина в мире. Благодаря высокому уровню доверия медицинского сообщества и пациентов препарат Семавик сегодня является самым популярным препаратом с семаглутидом в России, занимая лидирующее место по продажам в аптечных сетях РФ.

Фото: ГЕРОФАРМ

Лекарственный препарат Семавик/Semavik.

Международное непатентованное наименование: семаглутид. Регистрационное удостоверение №РК-ЛС-5№026601 от 25.07.2025г., выдано Министерством здравоохранения Республики Казахстан.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к веществам препарата; детский возраст до 18 лет; период беременности и грудного вскармливания. Перед применением необходимо ознакомиться с полной инструкцией и проконсультироваться с врачом.